Компания, связанная с семьей Ткачева, купила активы казино в Крыму

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Структуры бывшего губернатора Кубани приобрели активы застройщика казино в Крыму

Компания «Инвест проект» стала владельцем 50% доли УК ООО «Искусство развлечений». Организация занимается проектом казино на месте недостроенного санатория «Фортуна» в Крыму. Внимание на информацию на «Картотеке.ру» обратил «Коммерсантъ-Кубань».

По данным СМИ, ООО «Инвест проект» зарегистрировали в 2022 году в Краснодаре. Владеет компанией Андрей Скок, которого связывают с управлением активами экс-губернатора Кубани Александра Ткачева.

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Как писали Юга.ру, в 2019 году бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны в Крыму. Кластер должен был располагаться в ялтинском поселке Кацивели и занимать 14,6 га. Планировалось, что все построят за два года.

Через месяц после подписания распоряжения три компании подали заявки на строительство. Названия организаций тогда не озвучили.

Александр Ткачев Строительство

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