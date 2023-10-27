Компания, связанная с семьей Ткачева, купила активы казино в Крыму

По данным СМИ, ООО «Инвест проект» зарегистрировали в 2022 году в Краснодаре. Владеет компанией Андрей Скок, которого связывают с управлением активами экс-губернатора Кубани Александра Ткачева.

Компания «Инвест проект» стала владельцем 50% доли УК ООО «Искусство развлечений». Организация занимается проектом казино на месте недостроенного санатория «Фортуна» в Крыму. Внимание на информацию на «Картотеке.ру» обратил «Коммерсантъ-Кубань» .

Как писали Юга.ру, в 2019 году бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны в Крыму. Кластер должен был располагаться в ялтинском поселке Кацивели и занимать 14,6 га. Планировалось, что все построят за два года.

Через месяц после подписания распоряжения три компании подали заявки на строительство. Названия организаций тогда не озвучили.