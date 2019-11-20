Три компании хотят построить игорную зону в Крыму

В октябре стало известно, что в Ялте будет располагаться игорная зона «Золотой берег». Все соглашения планируют подписать до конца года, а создать игорную зону планируется за два года.

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк 19 ноября сообщил, что власти получили три заявки от инвесторов на участие в строительстве «Золотого берега». Он сообщил, что сейчас заявки продолжают формироваться, передает RT.

Ранее он сообщал, что земельный участок, который предусмотрен под строительство игорной зоны, либо будет выставлен на аукцион, либо будут приниматься заявки по инвестпроектам. В итоге был выбран второй вариант.