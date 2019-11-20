Три компании хотят построить игорную зону в Крыму
На строительство новой игорной зоны в Крыму заявки подали три компании
В октябре стало известно, что в Ялте будет располагаться игорная зона «Золотой берег». Все соглашения планируют подписать до конца года, а создать игорную зону планируется за два года.
Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк 19 ноября сообщил, что власти получили три заявки от инвесторов на участие в строительстве «Золотого берега». Он сообщил, что сейчас заявки продолжают формироваться, передает RT.
Ранее он сообщал, что земельный участок, который предусмотрен под строительство игорной зоны, либо будет выставлен на аукцион, либо будут приниматься заявки по инвестпроектам. В итоге был выбран второй вариант.
Игорная зона расположится на площади 15 га в Кацивели вблизи Ялты. В декабре прошлого года Ялтинский городской совет передал в собственность республики земельный участок под строительство. На переданном участке находилось несколько недостроенных зданий, трансформаторная станция и домик для отдыха.
Читайте также
Открытое письмо за возвращение выборности ректора и автономии университета
Колонка Евгения Мельченко о том, как не въехать во впереди идущий автомобиль
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.