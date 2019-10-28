Стало известно, где откроют игорную зону в Крыму

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре подписал распоряжение о создании игорной зоны в Крыму

Игорная зона будет располагаться в Ялте. Ее площадь составит более 14,6 га. В документе , опубликованном 28 октября на официальном интернет-портале правовой информации, указаны границы этого участка.

23 октября глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в интервью ТАСС, что все соглашения по игорной зоне планируют подписать до конца года. По его словам, ее построят в поселке Кацивели [входит в городской округ Ялты — Юга.ру].

«В аэропорт "Бельбек" (военный аэропорт в Севастополе, где строят гражданский терминал), условно говоря, прилетели, поехали на Южный берег Крыма. Инвесторы смогут сделать эту игорную зону на уровне мировых стандартов», — пояснил глава республики.

Аксенов добавил, что на участке уже начали подготовку. На создание зоны уйдет около двух лет.