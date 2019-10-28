Стало известно, где откроют игорную зону в Крыму
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре подписал распоряжение о создании игорной зоны в Крыму
Игорная зона будет располагаться в Ялте. Ее площадь составит более 14,6 га. В документе, опубликованном 28 октября на официальном интернет-портале правовой информации, указаны границы этого участка.
Читайте также:
23 октября глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в интервью ТАСС, что все соглашения по игорной зоне планируют подписать до конца года. По его словам, ее построят в поселке Кацивели [входит в городской округ Ялты — Юга.ру].
«В аэропорт "Бельбек" (военный аэропорт в Севастополе, где строят гражданский терминал), условно говоря, прилетели, поехали на Южный берег Крыма. Инвесторы смогут сделать эту игорную зону на уровне мировых стандартов», — пояснил глава республики.
Аксенов добавил, что на участке уже начали подготовку. На создание зоны уйдет около двух лет.
Юга.ру писали, что в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны в Крыму. Изначально предполагалось, что казино на полуострове будут облагаться по максимальной налоговой ставке — ежемесячно в бюджет республики будет поступать 125 тыс. рублей с одного процессингового центра букмекерской конторы. Планировалось, что деятельность игорной зоны в Крыму будет регулировать специальный орган управления. В январе 2018 года Аксенов заявил, что казино в республике начнет работать в сентябре 2019 года.
Читайте также:
Напомним, что с 2009 года азартные игры можно проводить только в специально созданных региональных зонах, в букмекерских конторах и тотализаторах. В России действует несколько игровых зон. Они расположены в Калининградской области, Приморском, Алтайском и Краснодарском краях.
На Кубани функционирует казино «Красная Поляна» в Сочи. Его запустили в начале 2017 года. С его появлением другую игорную зону «Азов-Сити» в Щербиновском районе закрыли. Это было необходимо по закону, который предусматривает, что в регионе может работать только одна игорная зона.
Читайте также
Статьи ПартнерскийБургеролог, криптоброкер и пикап‑советчик
Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.