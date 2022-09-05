Компания экс-губернатора Кубани Ткачева построит парк более чем за 30 млрд рублей во Владивостоке

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Mantera Group построит курортно-гостиничный комплекс за 32 млрд рублей на острове Русском

На Восточном экономическом форуме представили проект тематического парка развлечений и курорта с гостиницами на острове Русском. Строительство планируют закончить до 2029 года. Инвестиции в проект составят 32 млрд рублей, сообщил РБК.

В будущем это будет всесезонный туристический объект. Там построят гостинично-административный комплекс, тематический парк, места активного отдыха, аквапарк, агрофуд-парк, семейный развлекательный центр, парковочные места и хозяйственная зона. Сейчас проект находится в стадии технико-экономического обоснования. 

Заниматься реализацией проекта будет компания Mantera Group. Её владельцем является зять Ткачева Роман Баталов. А с весны 2022 года генеральным директором компании стал бывший замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.

Как писали Юга.ру, Mantera Group владеет игорной зоной «Красная Поляна», парком развлечений «Сочи Парк», курортом «Красная Поляна», винодельней Château de Talu, форелевым хозяйством, многофункциональным комплексом премиум-класса Mantera seaview residence, расположенным напротив Олимпийского парка в Сочи.

Александр Ткачев Парки Строительство

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