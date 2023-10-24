Курорты Краснодарского края ожидают загрузку до 90% зимой

Как рассказал Алексан Мкртчян 24 октября Юга.ру, курорты Краснодарского края и Адыгеи будут заполняться в зависимости от расположения объекта. Например, на Азовском побережье сейчас заполняемость меньше 20%. К Новому году увеличение загрузки до 30% там не ожидается.

«В Анапе загрузка сейчас в районе 30-40% и на Новый год будет не больше 50-60%. В Туапсинском районе многие заведения закрываются до конца марта, а некоторые до конца апреля, загрузка 40-50%. А вот в Геленджике, несмотря на отсутствие аэропорта и ж/д вокзала, сейчас загрузка выше 50% и к Новому году, думаю, будет 65-70%», — пояснил Юга.ру вице-президент Альянса турагентств.

Лидером по загрузке курортов в зимний сезон, как сообщил Мкртчян, будет Сочи:



«В городе единственный работающий аэропорт на всем Черноморском побережье. Люди приезжают со всех краев и областей РФ. Здесь загрузка в Красной поляне больше 70%, несмотря на отсутствие снега. Как только он выпадет, загрузка превысит 90% и на праздники будет близка к 100%. В Сочи загрузка на Новый год будет до 70%, а в Адлере — 80%. В Адлер многие люди приезжают на одну ночь и стремятся жить поближе к аэропорту. Они используют Адлер как перевалочную базу и дальше вылетают за границу».

По данным мэрии Сочи, загрузка санаториев и пансионатов курорта в бархатный сезон достигла 90%. В ноябре ожидается пик бронирования гостиниц на новогодние праздники. На сегодня на зимние каникулы занято 40% номеров.



Напомним, что в Анапе и Сочи в октябре одновременно отдыхают 190 тыс. туристов, а Геленджик в это время принимает 25 тыс. туристов.