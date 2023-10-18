В Геленджике в октябре отдыхают 25 тыс. туристов

Краснодарский край

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  • Набережная в Геленджике © Фото kseniia12393, freepik.com
    Набережная в Геленджике © Фото kseniia12393, freepik.com

Власти Геленджика рассказали, что в октябре курорт принимает 25 тыс. туристов

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что сейчас на курорте одновременно находятся около 25 тыс. туристов. По его словам, на 17 октября в межсезонье город посетили около 4 млн человек. Это на 8,8% больше, чем в прошлом году. 

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Как сообщил глава Геленджика, заполняемость отелей и гостиниц составляет 58%, а санаториев — более 70%.

Напомним, в Сочи и Анапе в середине октября одновременно отдыхают 190 тыс. туристов.

Ранее Юга.ру писали, что с 1 октября 2023 года по 1 мая 2024 года в санаториях и пансионатах Краснодарского края будет действовать скидка на путевки в межсезонье по льготной программе. 

Геленджик Курорты и туризм отдых Черное море

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