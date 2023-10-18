В Геленджике в октябре отдыхают 25 тыс. туристов

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что сейчас на курорте одновременно находятся около 25 тыс. туристов. По его словам, на 17 октября в межсезонье город посетили около 4 млн человек. Это на 8,8% больше, чем в прошлом году.

Как сообщил глава Геленджика, заполняемость отелей и гостиниц составляет 58%, а санаториев — более 70%.



Напомним, в Сочи и Анапе в середине октября одновременно отдыхают 190 тыс. туристов.

Ранее Юга.ру писали, что с 1 октября 2023 года по 1 мая 2024 года в санаториях и пансионатах Краснодарского края будет действовать скидка на путевки в межсезонье по льготной программе.