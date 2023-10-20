Топ-10 мест для осенних фотосессий в Краснодарском крае

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Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

МегаФон показал топ-10 популярных осенью мест Краснодарского края по количеству использованного туристами трафика

Как показывает bigdata оператора, от года к году туристический поток в крае не уменьшается. Но спрос на те или иные локации меняется. Осенью рейтинг популярных локаций выглядит так: 

1. «Марсианские» поля в Витязево

Отправляя снимки цветущего солероса, пользователи МегаФона потратили в сентябре этого года 74 тысячи ГБ трафика — это как 6 млн снимков. Чаще всего сюда едут из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

В Анапе покраснели поля солероса:

2. «Южные культуры» в Адлере

Старинный парк черноморского побережья не менее привлекателен. В его коллекции 638 видов экзотических растений. Абоненты потратили здесь 30 тыс. ГБ данных, или разослали 2,5 млн кадров. Посмотреть на коллекцию растений и вековые деревья едут из Екатеринбурга, Сургута и Уфы.

3. Озеро Абрау

Это самое большое пресноводное озеро в крае. Днем тут работает Женевский водопад, а вечером показывают светозвуковое шоу фонтанов на воде (их высота достигает 70 метров — это как 23-этажный дом). В среднем за месяц здесь тратят более 4,5 тыс. ГБ интернета, или публикуют 402 тыс. фото. Оставить в памяти живописный ландшафт предпочитают туричты из Волгограда, Нижнего Новгорода и Саратова.

  • Абрау-Дюрсо © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    Абрау-Дюрсо © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
  • Абрау-Дюрсо © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    Абрау-Дюрсо © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

4. Ботанический сад им. профессора И.С. Косенко в Краснодаре

Осенью сюда приезжают погулять среди деревьев, площадь дендрария — 46 тыс. га, а растений здесь больше 1200 видов. В сентябре абоненты сгенерировали здесь 9,5 тыс. ГБ — 790 тыс. кадров. Чаще всего сюда приезжали из Ростова-на-Дону, Волгограда и Ставрополя.

5. Лестница 800 ступеней в Супсехе

Живописный вид на море с высоты давно превратил ее в настоящую достопримечательность. Пользователи прокачали здесь 9 тыс. ГБ данных, что сравнимо с 750 тыс. снимков. Больше всего место привлекает путешественников из Москвы, Самары и Нижнего Новгорода.

  • Лестница «800 ступеней» в Анапе © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Лестница «800 ступеней» в Анапе © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Лестница «800 ступеней»:

В топ-10 также вошли:

  • тропинка к Голубой бездне в окрестностях Дивноморского;
  • скала Парус в Прасковеевке;
  • кипарисовое озеро в Сукко;
  • мацестинские чайные плантации;
  • Орлиная полка в Мезмае.

Десятка лидеров по телефонным звонкам не отличается. Если в большинстве локаций проговаривают в месяц в среднем 95 часов, то общительные фотокорреспонденты полей в Витязево — 270 часов.

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«Осень — прекрасная пора в крае. Погода позволяет выбираться на природу, отдыхать от будней и снимать красивые кадры в солнечных лучах. Мы развиваем сеть, чтобы южане и гости, приезжающие в регион, имели стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам.Так, например, в этом году провели рефарминг в среднечастотных диапазонах LTE в Анапском районе. Средняя скорость интернета теперь более 36 Мбит/с. Позвонить близким по видеосвязи или разместить фото в соцсетях стало еще легче», — комментирует Андрей Холодов, директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее.

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