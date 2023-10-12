В Анапе покраснели поля солероса. Рассказываем о растении, которое превращает пейзаж в марсианский

Солерос — травянистое растение высотой 15-30 см. Этот однолетник обычно цветет в июле-сентябре, а красный оттенок приобретает ближе к осени. солерос растет по мокрым солончакам, по берегам соленых озер, морским побережьям, на днищах балок и образует заросли.



Он встречается в европейской части России, в Западной Сибири, в Восточной Сибири, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, а также в Западной и Северной Европе.



Лекарственным сырьем служат надземные части растения. Отвар солероса применяют как потогонное, слабительное, противовоспалительное и улучшающее пищеварение средство. Во Франции его едят в качестве овоща, так как надземные части можно резать в супы и салаты. Также растение используют в качестве осенне-зимнего корма для овец.