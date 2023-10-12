В Анапе покраснели поля солероса. Рассказываем о растении, которое превращает пейзаж в марсианский

Краснодарский край

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  • Солерос. Станица Благовещенская © Фото Вячеслава Ревуна
    Солерос. Станица Благовещенская © Фото Вячеслава Ревуна

Жители Анапы поделились в соцсетях кадрами покрасневшего солероса

В соцсетях появились кадры растения солерос в районе Анапы. Как сообщают очевидцы, необычную красную траву они заметили в станице Благовещенской и на Витязевском лимане.

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  • Солерос. Станица Благовещенская © Фото Вячеслава Ревуна
    Солерос. Станица Благовещенская © Фото Вячеслава Ревуна
  • Солерос. Станица Благовещенская © Фото Вячеслава Ревуна
    Солерос. Станица Благовещенская © Фото Вячеслава Ревуна

Солерос — травянистое растение высотой 15-30 см. Этот однолетник обычно цветет в июле-сентябре, а красный оттенок приобретает ближе к осени. солерос растет по мокрым солончакам, по берегам соленых озер, морским побережьям, на днищах балок и образует заросли. 

Он встречается в европейской части России, в Западной Сибири, в Восточной Сибири, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, а также в Западной и Северной Европе.

Лекарственным сырьем служат надземные части растения. Отвар солероса применяют как потогонное, слабительное, противовоспалительное и улучшающее пищеварение средство. Во Франции его едят в качестве овоща, так как надземные части можно резать в супы и салаты. Также растение используют в качестве осенне-зимнего корма для овец.

Напомним, что в августе в сочинском дендрарии зацвели голубые пальмы.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае хотят увеличить площадь выращивания фундука. На это планируют потратить до 30 млн рублей в год.

Анапа Ботаника Растениеводство Экология

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В Анапе покраснели поля солероса. Рассказываем о растении, которое превращает пейзаж в марсианский
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