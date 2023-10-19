Генпрокуратура требует возместить сочинскому нацпарку более 2 млрд рублей ущерба природе

Организация «Экспертный совет по заповедному делу» рассказала Юга.ру, что заместитель Генерального прокурора РФ обратился в суд с иском о возмещении ущерба окружающей среде Сочинского нацпарка к ООО «Турьев Хутор Девелопмент». Об этом общественникам сообщила Прокуратура Краснодарского края, соответствующий документ есть в распоряжении редакции.

Также информацию можно найти на сайте Адлерского районного суда. Как Юга.ру узнали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, заседание состоится 25 октября в 16 часов.