Генпрокуратура требует возместить сочинскому нацпарку более 2 млрд рублей ущерба природе

Краснодарский край

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  • Дендрарий в Сочи © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    Дендрарий в Сочи © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Суд рассмотрит иск заместителя Генпрокурора РФ к частной компании о возмещении ущерба природе Сочинского национального парка

Организация «Экспертный совет по заповедному делу» рассказала Юга.ру, что заместитель Генерального прокурора РФ обратился в суд с иском о возмещении ущерба окружающей среде Сочинского нацпарка к ООО «Турьев Хутор Девелопмент». Об этом общественникам сообщила Прокуратура Краснодарского края, соответствующий документ есть в распоряжении редакции.

Также информацию можно найти на сайте Адлерского районного суда. Как Юга.ру узнали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, заседание состоится 25 октября в 16 часов.

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О том, что ущерб оценили в 2,56 млрд рублей, пишет телеграм-канал «Зеленый змий». По его данным, прокуратура требует выплатить 1,65 млрд рублей за гибель лесных насаждений и около 900 млн рублей за уничтожение почвенного покрова на территории.

В прокуратуре Краснодарского края экологам также сообщили, что сочинский межрайонный природоохранный прокурор внес представления ООО «Турьев Хутор Девелопмент» и Сочинскому нацпарку, их рассмотрели и удовлетворили. Недавно Юга.ру рассказывали, что «Положение о Сочинском нацпарке» доработают после замечаний экологов о вырубке леса и добыче ископаемых.

Как пишет «Ъ-Кубань», ООО «Турьев Хутор Девелопмент» ранее именовалось «Долина Васта Девелопмент». Организация зарегистрирована в 2022 году в Москве. Бенефициаром является Владимир Потанин. Компания занимается гостиницами и прочими местами для временного проживания.

Напомним, против строительства дорог через Кавказский заповедник и возведения некоторых объектов инфраструктуры курорта «Долина Васта» ранее также выступали экологи.

Правосудие Прокуратура Сочи Суд Экология

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