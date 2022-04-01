В Сочинском нацпарке нашли 17 построек, которые появились там незаконно. Теперь их собираются сносить

Прокуратура нашла 17 незаконных строений в границах Марьинского, Головинского, Солох-Аулского и Лыготхского участковых лесничеств Сочинского национального парка. Суд обязал нацпарк их снести

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в ходе проверки природоохранного ведомства в 2021 году на территориях Марьинского, Головинского, Солох-Аулского и Лыготхского участковых лесничеств Сочинского национального парка нашли 17 незаконных строений. Это объекты как капитального, так и некапитального строительства. Все они находятся на территории заповедных и особо охраняемых зон нацпарка. Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о сносе. Лазаревский районный суд рассмотрел заявление и удовлетворил. Обязанности по сносу возложили на сочинский нацпарк.

В прокуратуре края журналисту Юга.ру уточнили, что речь не идет о сносе жилых объектов. Демонтажу подлежат хозпостройки и складские помещения.



Ранее Юга.ру писали, что на землях нацпарка в Сочи нашли другое нарушение — мошенники незаконно получили в собственность множество земельных участков, которые находятся в заповедной зоне. После изменения границ значительная территория нацпарка утратила статус особо охраняемой, но осталась в федеральной собственности. С помощью подложных документов из государственной собственности «в пользу третьих лиц» выбыло около 3,5 тыс. земельных участков. Их общая площадь — более 2,3 тыс. га.