В Сочинском нацпарке нашли 17 построек, которые появились там незаконно. Теперь их собираются сносить

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Прокуратура нашла 17 незаконных строений в границах Марьинского, Головинского, Солох-Аулского и Лыготхского участковых лесничеств Сочинского национального парка. Суд обязал нацпарк их снести

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в ходе проверки природоохранного ведомства в 2021 году на территориях Марьинского, Головинского, Солох-Аулского и Лыготхского участковых лесничеств Сочинского национального парка нашли 17 незаконных строений. Это объекты как капитального, так и некапитального строительства. Все они находятся на территории заповедных и особо охраняемых зон нацпарка. Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о сносе. Лазаревский районный суд рассмотрел заявление и удовлетворил. Обязанности по сносу возложили на сочинский нацпарк.

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В прокуратуре края журналисту Юга.ру уточнили, что речь не идет о сносе жилых объектов. Демонтажу подлежат хозпостройки и складские помещения.
 
Ранее Юга.ру писали, что на землях нацпарка в Сочи нашли другое нарушение — мошенники незаконно получили в собственность множество земельных участков, которые находятся в заповедной зоне. После изменения границ значительная территория нацпарка утратила статус особо охраняемой, но осталась в федеральной собственности. С помощью подложных документов из государственной собственности «в пользу третьих лиц» выбыло около 3,5 тыс. земельных участков. Их общая площадь — более 2,3 тыс. га.

Участки арестовали, чтобы не допустить вырубку лесов и предотвратить застройку. В мэрии Сочи рассказали журналисту Юга.ру, что границы заповедника уточняются каждые 10 лет. Но часть территорий выбыла из состава нацпарка и приобрела статус земель населенных пунктов. При этом чиновники пообещали не сносить дома, которые построили на похищенных землях национального парка.

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