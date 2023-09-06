«Положение о Сочинском нацпарке» доработают из-за замечаний экологов о вырубке леса и добыче ископаемых

Редакция Юга.ру узнала о планах доработать новое «Положение о сочинском нацпарке» из-за жалоб экологов на нарушения в документе

Российские экологи обеспокоены из-за новой редакции проекта «Положения о сочинском нацпарке». Дело в том, что проект предусматривает разрешение на застройку до 20% территории нацпарка, пишет «Наше заповедное дело».

Экологи отметили, что проект положения допускает добычу общераспространенных полезных ископаемых всеми правообладателями участков. В том числе — арендаторами. Также документ в нынешней редакции разрешает проведение санитарных рубок на территории заповедника.

«Эксперты отметили, что проект Положения противоречит целому ряду федеральных законов и позиции Президента России, а его реализация приведет к нарушению международных обязательств России, вытекающих из Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия», — пишут экологи.