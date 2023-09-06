«Положение о Сочинском нацпарке» доработают из-за замечаний экологов о вырубке леса и добыче ископаемых

Краснодарский край

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  • Дендрарий в Сочи © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    Дендрарий в Сочи © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Редакция Юга.ру узнала о планах доработать новое «Положение о сочинском нацпарке» из-за жалоб экологов на нарушения в документе

Российские экологи обеспокоены из-за новой редакции проекта «Положения о сочинском нацпарке». Дело в том, что проект предусматривает разрешение на застройку до 20% территории нацпарка, пишет «Наше заповедное дело».

Экологи отметили, что проект положения допускает добычу общераспространенных полезных ископаемых всеми правообладателями участков. В том числе — арендаторами. Также документ в нынешней редакции разрешает проведение санитарных рубок на территории заповедника.

«Эксперты отметили, что проект Положения противоречит целому ряду федеральных законов и позиции Президента России, а его реализация приведет к нарушению международных обязательств России, вытекающих из Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия», — пишут экологи.

Госдума РФ приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках:

В связи с этим «Экспертный совет по заповедному делу» направил обращение министру природы РФ Козлову. Экологи просят доработать проект и готовы принять участие в редактуре.

Директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды РФ Ирина Маканова ответила экологам, что проект приказа доработают и приведут в соответствие с действующим законодательством.

Редакция Юга.ру обратилась за комментарием к руководству нацпарка. Там сказали, что проект дорабатывается с учетом замечаний от организации «Экспертный совет по заповедному делу». Также учтут другие замечания, поступившие во время общественных обсуждений.

В нацпарке отметили, что уже доработали пункт касаемо добычи полезных ископаемых. Его исправили в соответствии с заключением экологов:

«9.На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит задачам национального парка, в том числе: 1) разведка и разработка полезных ископаемых;».

Ранее Юга.ру писали, что в Сочинском нацпарке расширился ареал произрастания редких растений. 

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