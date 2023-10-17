В 2023 году кинокомпаниям вернули более 45 млн рублей компенсаций за фильмы, снятые в Краснодарском крае
В Краснодарском крае подвели итоги отбора кинокомпаний, которым предоставят субсидии на возмещение затрат, связанных с производством в регионе национальных фильмов
Возмещение получат 13 проектов, среди которых сериалы «Сыщицы», «Сыщицы. Нож в спину», «Право на свободу», «Чистильщик», «Отпуск», «Море. Солнце. Склифосовский».
«Несмотря на все трудности реализации проектов и ограничения в авиаперелетах, в регионе продолжают снимать кинокартины. Также привлекаем к работе местных производителей — в этом году задействовали 157 контрагентов», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
Напомним, заявки на субсидирование принимались с 17 июня по 23 июля. Максимальная сумма компенсации — до 12 млн рублей. Чиновники считают, что поддержка производства национальных фильмов даёт накопительный эффект, повышая инвестиционную привлекательность Кубани.
Механизм компенсации части затрат, понесенных кинопроизводителями при съемках на территории края, запущен в 2021 году. А с 2023-го работает еще одна программа — новый вид микрозайма «Кино», который предназначен специально для бизнеса в сфере кинематографии. Предприниматели могут взять до 5 млн рублей по льготной процентной ставке 3% годовых на срок до трех лет.
В феврале 2024 года на экраны должна выйти музыкальная комедия «Тур с Иванушками». По сюжету, три фанатки группы «Иванушки International» едут с ними на гастроли. Роуд-муви снимали в том числе в Анапе, Геленджике и Сочи.