Минкульт будет принимать заявки на поддержку кинопроизводства только онлайн

Пакет документов на получение субсидии из федерального бюджета на поддержку кинематографии теперь можно будет подать только в электронном виде

Отправить его можно через Госуслуги и Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки в разделе «Субсидии и гранты от государства». На сайте Минкульта также будет размещена соответствующая ссылка. Подлинность документов необходимо подтвердить электронной подписью.

В каждой заявке необходимо рассказать о заявителе, проекте и запрашиваемой сумме. В ведомстве готовят презентацию, где подробно разъяснят, как подать документы.

Срок подачи заявки на киносубсидию составит 30 календарных дней с момента размещения объявления о проведении отбора. Все проекты будут проходить три этапа: проверку документации, оценку экспертами и защиту проектов.

Имеющие долги перед федеральным бюджетом не смогут участвовать в отборе.

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