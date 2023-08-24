Минкульт будет принимать заявки на поддержку кинопроизводства только онлайн

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Пакет документов на получение субсидии из федерального бюджета на поддержку кинематографии теперь можно будет подать только в электронном виде

Отправить его можно через Госуслуги и Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки в разделе «Субсидии и гранты от государства». На сайте Минкульта также будет размещена соответствующая ссылка. Подлинность документов необходимо подтвердить электронной подписью.

В каждой заявке необходимо рассказать о заявителе, проекте и запрашиваемой сумме. В ведомстве готовят презентацию, где подробно разъяснят, как подать документы.

Срок подачи заявки на киносубсидию составит 30 календарных дней с момента размещения объявления о проведении отбора. Все проекты будут проходить три этапа: проверку документации, оценку экспертами и защиту проектов.

Имеющие долги перед федеральным бюджетом не смогут участвовать в отборе.

Как писали Юга.ру, Краснодар 26 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Участникам бесплатно покажут самые кассовые фильмы года.

Кино Кинопрокат

Новости

Минкульт будет принимать заявки на поддержку кинопроизводства только онлайн
В парке «Краснодар» покажут трансляцию выездного матча быков против «Факела»
В Краснодаре открыли вторую очередь Краевой клинической больницы № 1
В Адыгее каждый первоклассник получит портфель и канцтовары
В администрации Краснодарского края прокомментировали изъятие земли в Шепси в пользу государства
Краснодарцу нужно почти 8 лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке — аналитики

Лента новостей

Фото на фоне «носа»
Вчера, 09:47
Фото на фоне «носа»
Чем уникален мемориал «Малая земля» в Новороссийске и как его планируют реставрировать
Безопасно купить или продать недвижимость
Сегодня, 10:13 Реклама
Безопасно купить или продать недвижимость
В Краснодаре открылся Расчётный центр по сделкам с недвижимостью Фора‑Банка
Депутат Госдумы просит сделать Сочи федеральной территорией для решения проблем курорта
Сегодня, 11:29
Депутат Госдумы просит сделать Сочи федеральной территорией для решения проблем курорта

Реклама на сайте