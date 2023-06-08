В Краснодарском крае стартует прием заявок на субсидирование фильмов, снятых в регионе

Документы для возмещения части затрат на производство национальных лент кинокомпании могут подать с 17 июня по 23 июля.

«В 2023 году процентную ставку по субсидии увеличили до 30%. Вырос и максимальный её размер по одному кинопроекту — с 8 до 12 млн рублей. Решение об увеличении поддержки приняли на заседании краевой кинокомиссии в марте», — напомнил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

В текущем году региональным бюджетом предусмотрено 50 млн рублей субсидий для киноорганизаций, которые снимают фильмы на территории региона. За 2021-2022 годы, пока работает механизм поддержки кинокомпаний, финансирование получили 25 фильмов на сумму более 57 млн рублей.

Как считает председатель краевого парламента Юрий Бурлачко, поддержка производства национальных фильмов даёт накопительный эффект, повышая инвестиционную привлекательность Кубани.

Подробная информация о требованиях к участникам отбора и документам, а также полное описание процедуры размещено на сайте департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. За консультацией можно обратиться по телефонам +7 (861) 251-74-37, +7 (861) 251-70-49.

Как писали Юга.ру, в текущем году в Анапе, Геленджике и Сочи снимут фильм об «Иванушках International». В нём музыканты сыграют самих себя.