МегаФон назвал пять самых популярных маяков юга России

МегаФон составил рейтинг самых популярных маяков на юге России

Новороссийск, Краснодарский край На первом месте рейтинга — сразу два маяка Новороссийска, восточный и западный. Последний встречает корабли больше 125 лет. С берега через Цемесскую бухту к нему тянется километровый бетонный мол. А на противоположном берегу находится восточный маяк. Узкий проход для судов между двумя маяками называют «Воротами порта». Пользователи, побывавшие здесь в этом году, потратили 373 ТБ интернет-трафика — на 24% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такого объёма трафика хватит на беспрерывный просмотр в течение 2,5 тысяч дней спортивной драмы «Тренер», где можно встретить виды Новороссийска. Сюда приезжают туристы из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Самары.

Новороссийск © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com

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Геленджик, Краснодарский край Второе место завоевали братья-маяки в Геленджикской бухте. Тот, что располагается на Толстом мысе построили в 1899. Его видно и с суши, и с моря. Первоначально это был просто опознавательный знак с керосиновым фонарем, а после его заменили на круглую 50-метровую маячную башню с электрическим оборудованием. Второй, Створный маяк, находится в центре Геленджика с 1897 года. Его сложно заметить сразу, ведь сегодня это двухэтажное здание в стиле модерн с отделкой и балконом. Эксперты МегаФона, на основе анализа больших данных выяснили, что суммарная интернет‑активность туристов в этих местах за 9 месяцев 2023 года выросла на 25%. В этот период сгенерировали 319 ТБ данных. Этого объёма хватит на непрерывный просмотр в течении 2 тысяч дней российского фильма «Горько», кадры которого отсняли в Геленджике. Больше всего этот привлекает маяк туристов из Волгограда, Самары и Саратова.

Махачкала, Дагестан Петровский маяк близ Каспийского моря в столице Дагестана, возведенный в 1866 году, занимает третью строчку рейтинга. Шестигранная башня, облицованная красным и белым кирпичом, достигает в высоту 27 метров. Внутри по винтовой лестнице из 117 ступеней можно подняться на смотровую площадку. Туристы здесь предпочитают делиться впечатлениями в мессенджерах и социальных сетях — к началу осени они сгенерировали 138 ТБ трафика. Такого количества данных хватит на беспрерывный просмотр советского фильма «Белое солнце пустыни», снятого в районе бархана Сары‑Кум, на протяжении 550 дней. Кроме местных, маяк привлекает жителей Москвы, Ханты-Мансийска и Санкт-Петербурга.

Дербент, Дагестан Четвертое место занял 18,5-метровый маяк на остатках северной стены Дербентской крепости. Это единственный из 26 маяков на Каспийском море, официально признанный памятником истории и архитектуры и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. К концу сентября этого года путешественники прокачали там 137 ТБ данных, равные непрерывному 30-дневному просмотру российского драматического фильма «Пальмира», отснятого в Дагестане. Дербентская башня стала излюбленным местом москвичей, тюменцев и курганцев.

Мержаново, Ростовская область Закрывает пятерку лидеров знаменитое сооружение в хуторе Мержаново близ Таганрога. В 2017 году он стал частью декораций для многосерийного фильма «Смотритель маяка». После съёмок территория побережья стала туристической локацией. С января по сентябрь этого года туристы сгенерировали 7,5 ТБ трафика, сравнимых с просмотром «Смотрителя маяка» на протяжении 50 дней. Чаще других это место посещали путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда.

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