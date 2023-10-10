МегаФон назвал пять самых популярных маяков юга России
МегаФон составил рейтинг самых популярных маяков на юге России
Новороссийск, Краснодарский край
На первом месте рейтинга — сразу два маяка Новороссийска, восточный и западный. Последний встречает корабли больше 125 лет. С берега через Цемесскую бухту к нему тянется километровый бетонный мол. А на противоположном берегу находится восточный маяк. Узкий проход для судов между двумя маяками называют «Воротами порта».
Пользователи, побывавшие здесь в этом году, потратили 373 ТБ интернет-трафика — на 24% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такого объёма трафика хватит на беспрерывный просмотр в течение 2,5 тысяч дней спортивной драмы «Тренер», где можно встретить виды Новороссийска.
Сюда приезжают туристы из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Самары.
Кто такая безголовая Векслер, куда приезжала «Битва экстрасенсов», зачем Брежнев строил здесь метро:
Геленджик, Краснодарский край
Второе место завоевали братья-маяки в Геленджикской бухте. Тот, что располагается на Толстом мысе построили в 1899. Его видно и с суши, и с моря. Первоначально это был просто опознавательный знак с керосиновым фонарем, а после его заменили на круглую 50-метровую маячную башню с электрическим оборудованием.
Второй, Створный маяк, находится в центре Геленджика с 1897 года. Его сложно заметить сразу, ведь сегодня это двухэтажное здание в стиле модерн с отделкой и балконом.
Эксперты МегаФона, на основе анализа больших данных выяснили, что суммарная интернет‑активность туристов в этих местах за 9 месяцев 2023 года выросла на 25%. В этот период сгенерировали 319 ТБ данных. Этого объёма хватит на непрерывный просмотр в течении 2 тысяч дней российского фильма «Горько», кадры которого отсняли в Геленджике.
Больше всего этот привлекает маяк туристов из Волгограда, Самары и Саратова.
Где отдыхать в Геленджике:
Махачкала, Дагестан
Петровский маяк близ Каспийского моря в столице Дагестана, возведенный в 1866 году, занимает третью строчку рейтинга. Шестигранная башня, облицованная красным и белым кирпичом, достигает в высоту 27 метров. Внутри по винтовой лестнице из 117 ступеней можно подняться на смотровую площадку.
Туристы здесь предпочитают делиться впечатлениями в мессенджерах и социальных сетях — к началу осени они сгенерировали 138 ТБ трафика. Такого количества данных хватит на беспрерывный просмотр советского фильма «Белое солнце пустыни», снятого в районе бархана Сары‑Кум, на протяжении 550 дней.
Кроме местных, маяк привлекает жителей Москвы, Ханты-Мансийска и Санкт-Петербурга.
Дербент, Дагестан
Четвертое место занял 18,5-метровый маяк на остатках северной стены Дербентской крепости. Это единственный из 26 маяков на Каспийском море, официально признанный памятником истории и архитектуры и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
К концу сентября этого года путешественники прокачали там 137 ТБ данных, равные непрерывному 30-дневному просмотру российского драматического фильма «Пальмира», отснятого в Дагестане.
Дербентская башня стала излюбленным местом москвичей, тюменцев и курганцев.
Мержаново, Ростовская область
Закрывает пятерку лидеров знаменитое сооружение в хуторе Мержаново близ Таганрога. В 2017 году он стал частью декораций для многосерийного фильма «Смотритель маяка». После съёмок территория побережья стала туристической локацией.
С января по сентябрь этого года туристы сгенерировали 7,5 ТБ трафика, сравнимых с просмотром «Смотрителя маяка» на протяжении 50 дней. Чаще других это место посещали путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда.
Зачем ехать из Краснодара в Ростов-на-Дону:
«Статистика показывает, что маяки становятся популярными туристическими локациями, вне зависимости от того, реальное это строение или созданное для съемок фильма. При спросе на интернет-активность близ маяков, наши туристы совершают примерно на треть меньше звонков. Планируя развитие сети, мы, конечно, это учитываем. В этом году инженеры компании модернизировали сеть как в крупных городах края, так и в небольших населенных пунктах. Средняя скорость интернета составляет около 30 Мбит/с, что позволяет быстро загружать карты и пользоваться мессенджерами на высоких скоростях», — рассказывает директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.