В Славянске-на-Кубани заработал фиджитал-офис Альфа-Банка
В Славянске-на-Кубани открыли 407-м офис Альфа-Банка в стране
Отделение открылось на одной из самых оживлённых улиц города — Ковтюха, 18. Славянск-на-Кубани — шестнадцатый город присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае.
Как и в других новых отделениях, здесь физлицам и предпринимателям доступны все услуги Альфа-Банка.
В офисах формата фиджитал человеческое общение совместили с цифровым сервисом. Здесь просторно, нет очередей, можно выбрать удобный стол и кресло, чтобы решить свой финансовый вопрос в комфорте.
Кофе, библиотека и умные камеры:
«Для жителей Славянска-на-Кубани теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кэшбэком и легендарная бесплатная кредитная карта 365 дней без процентов. Для предпринимателей гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказал региональный управляющий Альфа-Банка в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.
Как писали Юга.ру, ранее фиджитал-офисы открылись в Краснодаре, Кореновске, Белореченске, Новокубанске и Тимашевске.