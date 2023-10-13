В Славянске-на-Кубани заработал фиджитал-офис Альфа-Банка

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Альфа-Банка
    © Фото пресс-службы Альфа-Банка

В Славянске-на-Кубани открыли 407-м офис Альфа-Банка в стране

Отделение открылось на одной из самых оживлённых улиц города — Ковтюха, 18. Славянск-на-Кубани — шестнадцатый город присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае. 

Как и в других новых отделениях, здесь физлицам и предпринимателям доступны все услуги Альфа-Банка.

В офисах формата фиджитал человеческое общение совместили с цифровым сервисом. Здесь просторно, нет очередей, можно выбрать удобный стол и кресло, чтобы решить свой финансовый вопрос в комфорте.

Кофе, библиотека и умные камеры:

«Для жителей Славянска-на-Кубани теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кэшбэком и легендарная бесплатная кредитная карта 365 дней без процентов. Для предпринимателей гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказал региональный управляющий Альфа-Банка в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.

Как писали Юга.ру, ранее фиджитал-офисы открылись в Краснодаре, КореновскеБелореченскеНовокубанске и Тимашевске.

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