В Славянске-на-Кубани заработал фиджитал-офис Альфа-Банка

Отделение открылось на одной из самых оживлённых улиц города — Ковтюха, 18. Славянск-на-Кубани — шестнадцатый город присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае.

Как и в других новых отделениях, здесь физлицам и предпринимателям доступны все услуги Альфа-Банка.

В офисах формата фиджитал человеческое общение совместили с цифровым сервисом. Здесь просторно, нет очередей, можно выбрать удобный стол и кресло, чтобы решить свой финансовый вопрос в комфорте.