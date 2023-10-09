На курорте «Новая Анапа» не будут строить жилые дома

«Еще одно ключевое условие строительства — это подведение к нему коммуникаций, сетей и дорог. Необходимо сохранить особо охраняемую природную территорию — считаю правильным ее развитие с учетом всех природоохранных норм», — добавил вице-премьер.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил , что на новой рекреационной территории недопустимо строительство жилья для продажи. По его словам, курорт предназначен только для отдыха.

Специалисты продолжают работать над созданием всесезонного курорта «Новая Анапа». Сейчас разрабатываются градостроительные решения и мастер-план.

Гендиректор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов отметил, что уже обозначены вопросы создания транспортно-логистического обеспечения и прорабатываются схемы обращения с отходами на период строительства и эксплуатации курорта.

Напомним, «Новая Анапа» является проектом федерального значения. Его реализуют власти Краснодарского края совместно с корпорацией Туризм.РФ. Курорт должен стать всесезонным. Также там предусмотрено строительство детского реабилитационного центра, спортивного лагеря, клиники для онкобольных и негосударственной школы.

Эксперты называют «Новую Анапу» городом-курортом. По данным одного из сервисов бронирований, проект будет приносить около 8 млрд налогов в год и удержит внутри страны примерно 80 млрд рублей.

Мэр Анапы Василий Швец говорил, что на создание курорта задекларировали 1 трлн рублей. Но конечная стоимость проекта может измениться. Кроме того, для строительства будут привлекать частные инвестиции.

Мастер-план курорта хотят презентовать в декабре 2023 года, а утвердить — весной 2024 года. Замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Инна Петухова сказала, что по масштабам проект превзойдет олимпийскую стройку.