На курорте «Новая Анапа» не будут строить жилые дома
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что при строительстве «Новой Анапы» недопустимо возведение жилых домов
Специалисты продолжают работать над созданием всесезонного курорта «Новая Анапа». Сейчас разрабатываются градостроительные решения и мастер-план.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что на новой рекреационной территории недопустимо строительство жилья для продажи. По его словам, курорт предназначен только для отдыха.
«Еще одно ключевое условие строительства — это подведение к нему коммуникаций, сетей и дорог. Необходимо сохранить особо охраняемую природную территорию — считаю правильным ее развитие с учетом всех природоохранных норм», — добавил вице-премьер.
Гендиректор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов отметил, что уже обозначены вопросы создания транспортно-логистического обеспечения и прорабатываются схемы обращения с отходами на период строительства и эксплуатации курорта.
Напомним, «Новая Анапа» является проектом федерального значения. Его реализуют власти Краснодарского края совместно с корпорацией Туризм.РФ. Курорт должен стать всесезонным. Также там предусмотрено строительство детского реабилитационного центра, спортивного лагеря, клиники для онкобольных и негосударственной школы.
Эксперты называют «Новую Анапу» городом-курортом. По данным одного из сервисов бронирований, проект будет приносить около 8 млрд налогов в год и удержит внутри страны примерно 80 млрд рублей.
Мэр Анапы Василий Швец говорил, что на создание курорта задекларировали 1 трлн рублей. Но конечная стоимость проекта может измениться. Кроме того, для строительства будут привлекать частные инвестиции.
Мастер-план курорта хотят презентовать в декабре 2023 года, а утвердить — весной 2024 года. Замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Инна Петухова сказала, что по масштабам проект превзойдет олимпийскую стройку.