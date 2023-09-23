Мастер-план курорта «Новая Анапа» хотят утвердить весной 2024 года

Корпорация «Туризм.РФ» хочет утвердить мастер-план «Новой Анапы» в апреле 2024 года

Заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова сообщила, что мастер-план курорта «Новая Анапа» хотят утвердить в апреле 2024 года.

По словам Петуховой, презентация мастер-плана должна пройти в декабре 2023 года, пишет ТАСС. А затем весной его утвердят на совете директоров корпорации «Туризм.РФ».

«Это первый подобный проект в истории современной России, который по масштабам будет превосходить олимпийскую стройку. На территории будущего курорта мы планируем совместно с корпорацией «Туризм.РФ» большое развитие событийного туризма», — добавила замминистра.

Юга.ру писали, что «Новая Анапа» станет городом в городе. Проект предусматривает строительство детского реабилитационного центра, спортивного лагеря, школы дайвинга, аквапарка и океанариума, клинику для онкобольных, негосударственную школу и театральную деревню. Общая площадь курорта составит 1,6 тыс. га. Построить его хотят между Черным морем и Кизилташским лиманом.

Создание курорта оценили 1 трлн рублей. Мэр Анапы Василий Швец говорил, что в будущем город сможет принимать до 5 млн туристов в год