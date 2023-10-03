Концессионер рассказал о строительстве трамвайного узла на улице Московской в Краснодаре
В Краснодаре почти завершили строительство трамвайного узла на улице Московской
Предыстория. В мэрии Краснодара 2 октября сообщили, что работы на трамвайном узле на улице Московской завершат к 15 октября. Ранее в администрации указали на отставание от сроков, а в компании, которая ведет работы, эту информацию опровергли. Там сообщили, что работы завершат к 1 октября.
Трамвайный узел на улице Московской благоустраивают, но основные работы завершили, узнали Юга.ру у представителя проекта «Новый трамвай Краснодара». Там рассказали, что ко 2 октября на участке уложили асфальт и плитку, сделали гидропосев новых газонов на 745 кв. метрах. Сейчас укладывают тактильную плитку для слабовидящих.
На остановках начали монтировать павильоны с электронными табло.
В «Новом трамвае Краснодара» рассказали, что движение трамваев, пешеходов и автомобилей через трамвайный узел происходит беспрепятственно.
Там добавили, что зеленую зону в центре узла подготовят к высадке деревьев накануне. Ее проведет администрация города на средства, перечисленные в качестве компенсации по порубочному билету, это 1,8 млн рублей. Строители снимут плитку и подготовят грунт в местах высадки деревьев, а после они установят круглые приствольные скамейки.
В Роисмуществе 3 октября сообщили, что для строительства трамвайных путей в собственность администрации Краснодара передали три земельных участка в Прикубанском внутригородском округе.
Напомним, до 2026 года в Краснодаре должны построить трамвайную ветку длиной 35 км от улицы Московской в район Западного обхода.