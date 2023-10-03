Концессионер рассказал о строительстве трамвайного узла на улице Московской в Краснодаре

Предыстория. В мэрии Краснодара 2 октября сообщили, что работы на трамвайном узле на улице Московской завершат к 15 октября. Ранее в администрации указали на отставание от сроков, а в компании, которая ведет работы, эту информацию опровергли. Там сообщили, что работы завершат к 1 октября.

Трамвайный узел на улице Московской благоустраивают, но основные работы завершили, узнали Юга.ру у представителя проекта «Новый трамвай Краснодара». Там рассказали, что ко 2 октября на участке уложили асфальт и плитку, сделали гидропосев новых газонов на 745 кв. метрах. Сейчас укладывают тактильную плитку для слабовидящих.