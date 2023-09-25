Трамвайный узел на улице Московской в Краснодаре доделают 1 октября

Краснодарский край

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  • Трамвай на улице Московской © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Трамвай на улице Московской © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

На улице Московской 1 октября завершат строительство трамвайной развязки

Предыстория: В августе глава Краснодара Евгений Наумов рассказал о реконструкции трамвайного узла на улице Московской. Работы должны были завершить ко Дню знаний. Это информация также была указана на сайте подрядчика.

Мэр Краснодара указал на нарушение сроков реконструкции трамвайного узла на улице Московской. Но подрядчик заявил, что сроки по договору не нарушены.

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Подрядчик уложил верхний слой асфальта на улично-дорожной сети и автостоянке. Затем он нанесёт дорожную разметку и установит знаки, сообщает телеграм-канал «Новый трамвай Краснодара».

Также заканчивается монтаж лотков ливневой канализации на улице Островского. После этого уложат асфальт и закончат укладывать плитку. Также в зеленой зоне оборудуют места для высадки деревьев.

Как писали ранее Юга.ру, Краснодарский край закупит 90 трамвайных вагонов из Беларуси до конца 2024 года.

Благоустройство Краснодар Ремонт транспорта Строительство Трамвай

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