В Краснодаре подписали соглашение о строительстве трамвайной линии в район Западного обхода

До 2026 года в Краснодаре построят трамвайную ветку длиной 35 км от улицы Московской в район Западного обхода

В Краснодаре построят трамвайную линию в Западный обход. Реализовать проект планируют к 2026 году. Концессионное соглашение о строительстве ветки подписали администрации Краснодара и Краснодарского края с ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Краснодар».

«Синара — ГТР Краснодар», дочерняя компания ООО «Синара — Городские Транспортные Решения», совместного предприятия Холдинга «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) и ООО «Региональные концессионные компании».

За четыре года уложат 35,6 км трамвайных путей, установят дополнительный трамвайный пункт на пересечении улиц Московской и Красных Зорь, А также закупят 100 новых вагонов, рассказали в пресс-службе городской мэрии.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, новая ветка к 2021 году позволит увеличить пассажиропоток с 43 до 82 млн человек. А жители смогут экономить до 30 минут времени в пути.

Ранее Юга.ру рассказывали, что трамвайная линия пройдет от Западного трамвайного депо по Красных Партизан к Западному обходу, Немецкой деревне, «Баскет-Холлу» и улице Московской. Строительство выполнят в четыре этапа и потратят около 28,2 млрд рублей.