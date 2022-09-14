В Краснодаре подписали соглашение о строительстве трамвайной линии в район Западного обхода

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

До 2026 года в Краснодаре построят трамвайную ветку длиной 35 км от улицы Московской в район Западного обхода

В Краснодаре построят трамвайную линию в Западный обход. Реализовать проект планируют к 2026 году. Концессионное соглашение о строительстве ветки подписали администрации Краснодара и Краснодарского края с ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Краснодар».

«Синара — ГТР Краснодар», дочерняя компания ООО «Синара — Городские Транспортные Решения», совместного предприятия Холдинга «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) и ООО «Региональные концессионные компании».

За четыре года уложат 35,6 км трамвайных путей, установят дополнительный трамвайный пункт на пересечении улиц Московской и Красных Зорь, А также закупят 100 новых вагонов, рассказали в пресс-службе городской мэрии. 

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, новая ветка к 2021 году позволит увеличить пассажиропоток с 43 до 82 млн человек. А жители смогут экономить до 30 минут времени в пути. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что трамвайная линия пройдет от Западного трамвайного депо по Красных Партизан к Западному обходу, Немецкой деревне, «Баскет-Холлу» и улице Московской. Строительство выполнят в четыре этапа и потратят около 28,2 млрд рублей.

Благоустройство Краснодар Общественный транспорт Строительство Трамвай

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