В Краснодаре подрядчик не успел реконструировать трамвайный узел в срок

Предыстория: В августе глава Краснодара Евгений Наумов рассказал о реконструкции трамвайного узла на улице Московской. Работы должны были завершить ко Дню знаний. Это информация также была указана на сайте подрядчика.

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Мэр Краснодара Евгений Наумов 18 сентября сообщил в своем телеграм-канале о том, что подрядчик не укладывается в сроки строительства трамвайной ветки на улице Московской. «На аппаратном совещании подняли вопрос отставания от сроков строительства трамвайной ветки в западную часть города. Честно, не понимаю такого халатного отношения к работе подрядчика — «Синара — ГТР Краснодар». Не услышал достойных объяснений», — поделился Евгений Наумов.

Обновлено в 18:20. Ситуацию прокомментировали в «Синара — ГТР Краснодар»:

«Темпы благоустройства на модернизируемом трамвайном узле на улице Московской будут максимально ускорены без потери их качества. С подрядными и субподрядными организациями для этого будет проведена дополнительная работа.

«Синара — ГТР Краснодар» принимает на себя обязательства по ускорению сроков строительства, отдельные недочеты в ходе работ оперативно выявляются и устраняются».

При этом в компании рассказали, что сроков, которые указаны в соглашении, не нарушили.

«Первый этап — модернизация трамвайного узла на улице Московской с комплексным благоустройством прилегающей территории — фактически идет с опережением сроков. По условиям концессионного соглашения он должен завершиться в 2024 году.

Основные работы по благоустройству территории узла завершат ко Дню города, 24 сентября. Полностью он должен быть готов к 1 октября, в соответствии с графиком концессионного строительства. Для высадки деревьев администрации Краснодара перечислено 1,8 млн рублей (в качестве компенсационного озеленения)», — рассказали нам в «Синара — ГТР Краснодар».