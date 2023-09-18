В Краснодаре подрядчик не успел реконструировать трамвайный узел в срок

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали об отставании от сроков строительства трамвайной ветки

Предыстория: В августе глава Краснодара Евгений Наумов рассказал о реконструкции трамвайного узла на улице Московской. Работы должны были завершить ко Дню знаний. Это информация также была указана на сайте подрядчика.

В Краснодаре родители школьников пожаловались на нехватку мест в транспорте:

Мэр Краснодара Евгений Наумов 18 сентября сообщил в своем телеграм-канале  о том, что подрядчик не укладывается в сроки строительства трамвайной ветки на улице Московской.

«На аппаратном совещании подняли вопрос отставания от сроков строительства трамвайной ветки в западную часть города. Честно, не понимаю такого халатного отношения к работе подрядчика — «Синара — ГТР Краснодар». Не услышал достойных объяснений», — поделился Евгений Наумов.

Обновлено в 18:20. Ситуацию прокомментировали в «Синара — ГТР Краснодар»:

«Темпы благоустройства на модернизируемом трамвайном узле на улице Московской будут максимально ускорены без потери их качества. С подрядными и субподрядными организациями для этого будет проведена дополнительная работа.

«Синара — ГТР Краснодар» принимает на себя обязательства по ускорению сроков строительства, отдельные недочеты в ходе работ оперативно выявляются и устраняются».

При этом в компании рассказали, что сроков, которые указаны в соглашении, не нарушили.

«Первый этап — модернизация трамвайного узла на улице Московской с комплексным благоустройством прилегающей территории — фактически идет с опережением сроков. По условиям концессионного соглашения он должен завершиться в 2024 году. 

Основные работы по благоустройству территории узла завершат ко Дню города, 24 сентября. Полностью он должен быть готов к 1 октября, в соответствии с графиком концессионного строительства. Для высадки деревьев администрации Краснодара перечислено 1,8 млн рублей (в качестве компенсационного озеленения)», — рассказали нам в «Синара — ГТР Краснодар».

Напомним, что в Краснодаре из-за ремонта временно изменят схему движения восьми трамвайных маршрутов.

Краснодар Ремонт транспорта Трамвай

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