В Краснодаре снова продлили срок реконструкции трамвайного узла на улице Московской

В Краснодаре срок благоустройства трамвайной развязки на улице Московской перенесли на 15 октября

Предыстория: Трамвайный узел на улице Московской должны были достроить 1 сентября. Это было указано на сайте подрядчика.



Мэр Краснодара Евгений Наумов 18 сентября заявил о нарушении сроков реконструкции трамвайной развязки на улице Московской. В компании «Синара — ГТР Краснодар» информацию опровергли, сославшись на условия соглашения. Там пообещали завершить работы к 1 октября, как указано в соглашении.





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