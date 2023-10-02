В Краснодаре снова продлили срок реконструкции трамвайного узла на улице Московской
В Краснодаре срок благоустройства трамвайной развязки на улице Московской перенесли на 15 октября
Предыстория: Трамвайный узел на улице Московской должны были достроить 1 сентября. Это было указано на сайте подрядчика.
Мэр Краснодара Евгений Наумов 18 сентября заявил о нарушении сроков реконструкции трамвайной развязки на улице Московской. В компании «Синара — ГТР Краснодар» информацию опровергли, сославшись на условия соглашения. Там пообещали завершить работы к 1 октября, как указано в соглашении.
Пресс-служба мэрии Краснодара 2 октября рассказала Юга.ру, что благоустройство трамвайного узла на улице Московской продолжается. Подрядчик пообещал закончить работы до 15 октября.
Напомним, что в Краснодаре родители школьников обратились к юристам с просьбой вернуть автобусы для подвоза учеников.
Ранее краснодарцы создали по этому поводу петицию. Однако в дептрансе заявили, что школьный подвоз в черте города не предусмотрен федеральным законодательством.