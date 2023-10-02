В Краснодаре снова продлили срок реконструкции трамвайного узла на улице Московской

Краснодарский край

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  • Трамвай на улице Московской © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Трамвай на улице Московской © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре срок благоустройства трамвайной развязки на улице Московской перенесли на 15 октября

Предыстория: Трамвайный узел на улице Московской должны были достроить 1 сентября. Это было указано на сайте подрядчика. 

Мэр Краснодара Евгений Наумов 18 сентября заявил о нарушении сроков реконструкции трамвайной развязки на улице Московской. В компании «Синара — ГТР Краснодар» информацию опровергли, сославшись на условия соглашения. Там пообещали завершить работы к 1 октября, как указано в соглашении.

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Пресс-служба мэрии Краснодара 2 октября рассказала Юга.ру, что благоустройство трамвайного узла на улице Московской продолжается. Подрядчик пообещал закончить работы до 15 октября.

Напомним, что в Краснодаре родители школьников обратились к юристам с просьбой вернуть автобусы для подвоза учеников.

Ранее краснодарцы создали по этому поводу петицию. Однако в дептрансе заявили, что школьный подвоз в черте города не предусмотрен федеральным законодательством.

Благоустройство Краснодар Ремонт дорог Строительство Трамвай

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