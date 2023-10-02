28 сентября жительницу Краснодара Викторию Сеник с сыном выселили из единственного жилья, принадлежащего МЧС

Виктория Сеник живет 25 лет в Краснодаре на улице Уральская, 121. Раньше эта территория принадлежала МВД, где работал ее муж. Супруг уволился из ведомства, а позже они развелись. Виктория с сыном остались жить в квартире. В 2020 году МВД отдало территорию в оперативное пользование МЧС, и сегодня по адресу находится Краснодарский учебный центр Федеральной противопожарной службы. В том же году у женщины начались проблемы с жильем. Ей и сыну стали преграждать вход на территорию дома. На КПП требовали пропуск, но выдавать его отказывались, в списки на проходной фамилии жильцов не вносили. Это продолжалось до тех пор, пока Виктория не пожаловалась на действия ГУ МЧС Краснодарского края в Следственный комитет. «12 декабря 2022 года произошел вопиющий случай — не пропустили педиатра к ребенку десяти лет, у которого была температура 39. В итоге больной остался без оказания медицинской помощи», — рассказала Сеник. Кроме того, как сообщила женщина, сотрудники МЧС разместили свои кабинеты между жилыми квартирами.

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«В ранней выписке из лицевого счета жилого помещения муниципального или государственного жилого фонда есть п. 2 «адрес жилого помещения Краснодар, ул. Уральская, 121 кв. 7». Удивительным образом наши квартиры перестали существовать согласно выписке от 16 января 2023 года из ЕГРН. В ней отсутствуют сведения об объекте недвижимости и жилого помещения», — добавила Сеник. 27 сентября в ее квартиру пришли судебные приставы с намерением выселить ее с сыном. Вещи КАМАЗом вывезли на склад МЧС на улице Новороссийской, 104. По ее словам, ей не предоставили опись имущества и никакого договора, так что она толком и не знает, где ее вещи. «Они утверждают, что выписали нас. Но подтверждающий документ ждать долго, поэтому явились без него. А мы должны поверить им на слово. У меня есть паспорт с доказательством, что я прописана в этой квартире. По решению суда нас пытаются выселить, но мы с сыном не сняты с регистрационного учета. У нас продолжаются судебные тяжбы, мы стоим в очереди на получение жилья», — рассказала Сеник. По ее словам, 28 сентября в ее квартире находилось более 10 человек — судебные приставы, сотрудники МЧС, понятые, грузчики. Также, по словам Виктории, юрист Ю. А. Доранова, представляющая интересы ведомства, оскорбляла ее, называя сукой. По статье 103 ЖК РФ, для выселения из служебного жилья может быть несколько оснований: долги, увольнение, сокращение или нецелевое использование помещения. Во всех остальных случаях выселять не имеют права, в особенности — близких родственников умершего бывшего сотрудника. Женщина добавила, что понятые были не случайными людьми. 29 сентября она видела одного из них в управлении Федеральной службы судебных приставов.

«Я сидела двое суток в квартире. 28 сентября мне стало плохо, я упала в обморок. Скорую вызывали, ее полчаса на КПП не пропускали. Никто из присутствующих мне никакой помощи не оказал», — добавила Сеник. 28 сентября около 18 часов Викторию с сыном выселили из их жилья. Пока они остановились у знакомых, но женщина планирует снимать квартиру, поскольку судебные тяжбы с оспариванием решения могут продолжаться долгое время. По ее словам, через КПП их не пропускают даже забрать вещи, которые находятся у соседей. Она планирует писать в прокуратуру и Следственный комитет, в том числе самому Бастрыкину. Также Виктория будет инициировать проверку в отношении действий главы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина. «Я им как кость в горле, потому что открыто говорила о всех нарушениях, писала везде, видео снимала», — подытожила Сеник. Редакция Юга.ру направила официальный запрос ГУ МЧС по Краснодарскому краю с просьбой прокомментировать случай Виктории Сеник.

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С похожей проблемой столкнулись Андрей Сумелько и его брат Сергей. Мужчины проживают по улице Тихорецкой, 24. Когда-то эту квартиру получили родители, работающие в МВД, как служебную. Рядом с домом раньше были гаражи, сначала через суды забрали их. В двухподъездном доме все жители приватизировали квартиры. Так получилось, что у братьев не было возможности это сделать. Только год назад они начали оформлять документы, но не успели. «В итоге сказали, что нас выпишут и выселят. Мамы и папы уже нет в живых, и нам теперь говорят: «Какое вы имеете ко всему этому отношение?». Через суды препятствуют приватизации квартиры. Мы снова подали документы в Советский суд, случайно нашли бумажку, согласно которой стоим на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Надеюсь, отреагируют на это здраво», — рассказал Юга.ру Андрей Сумелько. По его словам, очередное судебное заседание пройдет в ноябре. Пока им угрожают штрафами.