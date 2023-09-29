Стали известны подробности дела начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Ему грозит до 10 лет колонии

В Москве 28 сентября суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Олега Волынкина под стражу. Ему предъявили обвинение

На сайте Басманного суда Москвы появилась информация о том, что ходатайство следствия о заключении генерала-лейтенанта Олега Волынкина под стражу удовлетворено. Напомним, начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю доставили в суд 28 сентября.

Олегу Волынкину предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Руководителю ГУ МЧС региона грозит до 10 лет лишения свободы.