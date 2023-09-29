Стали известны подробности дела начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Ему грозит до 10 лет колонии
В Москве 28 сентября суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Олега Волынкина под стражу. Ему предъявили обвинение
На сайте Басманного суда Москвы появилась информация о том, что ходатайство следствия о заключении генерала-лейтенанта Олега Волынкина под стражу удовлетворено. Напомним, начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю доставили в суд 28 сентября.
Олегу Волынкину предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Руководителю ГУ МЧС региона грозит до 10 лет лишения свободы.
Как пишет ТАСС, в материалах дела речь идет о госконтракте на поставку строительных материалов стоимостью около 7 млн рублей. Договор ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заключило с ИП Кольцовым Андреем Владимировичем в 2021 году. В 2022 году предпринимателя Кольцова осудили в Краснодаре за хищение около 3 млн рублей. Следствие считает, что Волынкин подписал акт приемки об исполнении контракта, тем самым злоупотребил полномочиями.
Агентство также сообщает, что в зале суда генерал-лейтенант не стал отрицать вину. При этом Волынкин сослался на излишнее доверие подчиненным в деле с госконтрактом. Он также сказал, что ущерб, причиненный государству, был компенсирован. Волынкин просил не заключать его под стражу из-за проблем со здоровьем.
Под стражей Олега Волынкина будут содержать до 27 ноября.
Олег Волынкин — генерал-лейтенант внутренней службы, с 20 января 2020 исполнял обязанности начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 3 марта 2020 года был назначен начальником регионального управления.
Напомним, в Краснодарском крае чиновники скрыли сотни объектов недвижимости и больше 382 млн рублей, Юга.ру писали об этом здесь.