СМИ сообщили о задержании главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В СМИ появилась информация о задержании начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Начальника ГУ МЧС Краснодарского края Олега Волынкина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ), пишет ТАСС.

Агентство ссылается на свой источник в правоохранительных органах. По его данным, уголовное дело расследуют в главном следственном управлении СК России. Собеседник агентства добавил, что причиной возбуждения дела стало должностное нарушение от 2021 года.

В ГУ МЧС региона информацию не комментируют.

Олег Волынкин — генерал-лейтенант внутренней службы, 20 января 2020 был назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. С 3 марта 2020 года является начальником ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.