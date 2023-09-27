СМИ сообщили о задержании главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Краснодарский край

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    Олег Волынкин © скриншот страницы сайта https://23.mchs.gov.ru/uploads/resize_cache/manager/2023-07-27/87272e82582a8e0dff2bfcf7d0c9f03e__800x800.jpg

В СМИ появилась информация о задержании начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Начальника ГУ МЧС Краснодарского края Олега Волынкина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ), пишет ТАСС.

Агентство ссылается на свой источник в правоохранительных органах. По его данным, уголовное дело расследуют в главном следственном управлении СК России. Собеседник агентства добавил, что причиной возбуждения дела стало должностное нарушение от 2021 года.

В ГУ МЧС региона информацию не комментируют.

Олег Волынкин — генерал-лейтенант внутренней службы, 20 января 2020 был назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. С 3 марта 2020 года является начальником ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодарском крае чиновники скрыли сотни объектов недвижимости и более 382 млн рублей, подробнее об этом можно прочитать здесь.

МЧС Следственный комитет

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