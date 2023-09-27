СМИ сообщили о задержании главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю
В СМИ появилась информация о задержании начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Начальника ГУ МЧС Краснодарского края Олега Волынкина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ), пишет ТАСС.
Агентство ссылается на свой источник в правоохранительных органах. По его данным, уголовное дело расследуют в главном следственном управлении СК России. Собеседник агентства добавил, что причиной возбуждения дела стало должностное нарушение от 2021 года.
В ГУ МЧС региона информацию не комментируют.
Олег Волынкин — генерал-лейтенант внутренней службы, 20 января 2020 был назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. С 3 марта 2020 года является начальником ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Краснодарском крае чиновники скрыли сотни объектов недвижимости и более 382 млн рублей, подробнее об этом можно прочитать здесь.