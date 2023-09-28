В Басманный суд Москвы доставили главу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Краснодарский край, Вся Россия

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    Олег Волынкин © скриншот страницы сайта https://23.mchs.gov.ru/uploads/resize_cache/manager/2023-07-27/87272e82582a8e0dff2bfcf7d0c9f03e__800x800.jpg

В Басманный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В СМИ 28 сентября появилась информация о том, что начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю доставили в Басманный суд Москвы. Также в телеграме появилось видео. На кадрах Олега Волынкина выводят из автомобиля полиции. В какой-то момент генерал-лейтенант свалился с ног и присел на порог автомобиля.

В пресс-службе Басманного суда редактору Юга.ру подтвердили, что ходатайство об избрании Волынкину меры пресечения зарегистрировано.

Напомним, 27 сентября Юга.ру писали, что начальника ГУ МЧС Краснодарского края Олега Волынкина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).

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