В Басманный суд Москвы доставили главу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Басманный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В СМИ 28 сентября появилась информация о том, что начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю доставили в Басманный суд Москвы. Также в телеграме появилось видео. На кадрах Олега Волынкина выводят из автомобиля полиции. В какой-то момент генерал-лейтенант свалился с ног и присел на порог автомобиля.

В пресс-службе Басманного суда редактору Юга.ру подтвердили, что ходатайство об избрании Волынкину меры пресечения зарегистрировано.