Мэр Краснодара считает, что в городе живут 1,6 млн человек

«Около 450 тыс. автомобилей ежедневно въезжают в Краснодар. Ежедневные миграционные потоки у нас колоссальные. По внутренним ощущениям, порядка 1 млн 600 тыс. человек у нас городе одномоментно находятся. Это все наши жители. Это можно оценить по трафику транспорта, по пробкам, по карточкам отчета миграционных служб», — рассказал Наумов.



Напомним, по данным Росстата на 1 января 2023 года, численность населения в Краснодаре составляет 1,1 млн человек. В Сочи официально проживают около 447 тыс. человек, в Новороссийске — 261 тыс., в Армавире — 184 тыс., а в Горячем Ключе — 41 тыс.

Ранее Юга.ру писали, что в 2022 году губернатор Краснодарского края назвал неоднозначными результаты переписи населения в регионе. По его словам, число жителей Кубани больше 5 млн 838 тыс. 273 человек.



Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2024 году прожиточный минимум станет чуть больше.