В Краснодарском крае в 2024 году прожиточный минимум станет чуть больше

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани утвердили прожиточный минимум на 2024 год

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о прожиточном минимуме в регионе на 2024 год. Документ разместили на сайте краевой администрации.

Согласно постановлению, в 2024 году прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 14 тыс. 644 рубля. Для трудоспособного населения установили величину в размере 15 тыс. 962 рубля, для пенсионеров — 12 тыс. 594 рубля, для детей — 14 тыс. 205 рублей.

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По сравнению с 2023 годом суммы возросли для всех категорий населения. Сейчас  в расчете на душу населения прожиточный минимум составляет 13 тыс. 800 рублей. В прошлом году сумму проиндексировали на 3,3%.

Отметим, прожиточный минимум является одним из главных социально-экономических показателей. Он нужен для расчета больничных отпусков, декретных и пособий. Этот показатель растет каждый год. Если работодатель выплачивает зарплату меньше МРОТ, его могут оштрафовать. 

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 63 место в рейтинге по динамике зарплат в стране. Зарплата в 100 тыс. рублей станет на Кубани средней только через 15 лет.

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В Краснодарском крае в 2024 году прожиточный минимум станет чуть больше
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