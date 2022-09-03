Кондратьев назвал перепись неоднозначной: за 12 лет Краснодарский край вырос всего на 612 тыс.
2 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал результаты переписи
В своем телеграм-канале чиновник заявил: «Результаты, конечно, неоднозначные. По данным Росстата, на Кубани проживает 5 млн 838 тыс. 273 человека. Но только по увеличению количества школьников, очевидно, что жителей в крае больше».
Пост содержал изображение с напоминанием о том, что по переписи населения 2010 года в Краснодарском крае проживало 5 млн 226 тыс. человек. Тогда рост составил 2% к 2002 году, сейчас — 10%. Но этот темп вызывает сомнения не только у граждан, но и у чиновников: вчера в адекватности подсчетов населения Краснодара усомнился бывший глава города Евгений Первышов. Он заметил, что по переписи получается, что к молодежи относится каждый третий житель. «Прямо идеальная демография была бы!» — иронизировал экс-мэр Краснодара.
Студента КубГУ принуждали работать переписчиком, угрожая отчислением:
Кондратьев решил завершить сообщение на мажорной ноте: «Тем не менее, видно, как сильно за эти годы вырос наш регион. Теперь мы третьи в стране по количеству проживающих. А Краснодар, наконец-то, официально получил статус города-миллионника. Это значит, что у нас появится больше возможностей для развития своих территорий».
В апреле подвели предварительные результаты Всероссийской переписи населения 2021 года, и примерная цифра совпала с итоговой — 5,8 млн человек. При этом предварительный подсчет населения Краснодара превысил итоговый на 500 тыс. человек: в декабре 2021-го заявили 1,7 млн человек против 1,2 млн человек, объявленных вчера.