В своем телеграм-канале чиновник заявил: «Результаты, конечно, неоднозначные. По данным Росстата, на Кубани проживает 5 млн 838 тыс. 273 человека. Но только по увеличению количества школьников, очевидно, что жителей в крае больше».

Пост содержал изображение с напоминанием о том, что по переписи населения 2010 года в Краснодарском крае проживало 5 млн 226 тыс. человек. Тогда рост составил 2% к 2002 году, сейчас — 10%. Но этот темп вызывает сомнения не только у граждан, но и у чиновников: вчера в адекватности подсчетов населения Краснодара усомнился бывший глава города Евгений Первышов. Он заметил, что по переписи получается, что к молодежи относится каждый третий житель. «Прямо идеальная демография была бы!» — иронизировал экс-мэр Краснодара.