Кондратьев назвал перепись неоднозначной: за 12 лет Краснодарский край вырос всего на 612 тыс.

Краснодарский край

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  • Здание администрации Краснодарского края © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Здание администрации Краснодарского края © Елена Синеок, ЮГА.ру

2 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал результаты переписи

В своем телеграм-канале чиновник заявил: «Результаты, конечно, неоднозначные. По данным Росстата, на Кубани проживает 5 млн 838 тыс. 273 человека. Но только по увеличению количества школьников, очевидно, что жителей в крае больше».

Пост содержал изображение с напоминанием о том, что по переписи населения 2010 года в Краснодарском крае проживало 5 млн 226 тыс. человек. Тогда рост составил 2% к 2002 году, сейчас — 10%. Но этот темп вызывает сомнения не только у граждан, но и у чиновников: вчера в адекватности подсчетов населения Краснодара усомнился бывший глава города Евгений Первышов. Он заметил, что по переписи получается, что к молодежи относится каждый третий житель. «Прямо идеальная демография была бы!» — иронизировал экс-мэр Краснодара.

Студента КубГУ принуждали работать переписчиком, угрожая отчислением:

Кондратьев решил завершить сообщение на мажорной ноте: «Тем не менее, видно, как сильно за эти годы вырос наш регион. Теперь мы третьи в стране по количеству проживающих. А Краснодар, наконец-то, официально получил статус города-миллионника. Это значит, что у нас появится больше возможностей для развития своих территорий».

В апреле подвели предварительные результаты Всероссийской переписи населения 2021 года, и примерная цифра совпала с итоговой — 5,8 млн человек. При этом предварительный подсчет населения Краснодара превысил итоговый на 500 тыс. человек: в декабре 2021-го заявили 1,7 млн человек против 1,2 млн человек, объявленных вчера.

Вениамин Кондратьев Краснодар общество Перепись населения Росстат

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