Краснодар вошел в тройку самых дорогих мегаполисов РФ по оценкам жителей

Краснодарский край

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  • © Фото Gutaper, freepik.com
    © Фото Gutaper, freepik.com

Почти половина краснодарцев считают город одним из самых дорогих мегаполисов — аналитики

Краснодар занял третье место в рейтинге самых дорогих мегаполисов РФ. Об этом говорят результаты опроса* SuperJob. 

Одним из самых дорогих городов Краснодар считают 49% опрошенных горожан. Еще 32% не разделяют такую позицию, а 19% затруднились ответить. Жители краевой столицы отметили, что дороже всего в городе обходится жилье. Затем идут продукты, медицинские услуги и ЖКХ.

На первом месте рейтинга расположилась Москва. Дорогим городом её назвали 53% респондентов. На втором месте расположился Ростов-на-Дону. О дороговизне жизни в городе высказались 50% опрошенных.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае оборот ювелирного рынка увеличился на 10%. Суммарно жители Кубани в 2022 году потратили на украшения 6,2 млрд рублей. 

* — опрос проводился с 5 июня по 7 сентября 2023 года среди экономически-активного населения. Участие в нем приняли около 500 человек.

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