Краснодар вошел в тройку самых дорогих мегаполисов РФ по оценкам жителей

Почти половина краснодарцев считают город одним из самых дорогих мегаполисов — аналитики

Краснодар занял третье место в рейтинге самых дорогих мегаполисов РФ. Об этом говорят результаты опроса* SuperJob.

Одним из самых дорогих городов Краснодар считают 49% опрошенных горожан. Еще 32% не разделяют такую позицию, а 19% затруднились ответить. Жители краевой столицы отметили, что дороже всего в городе обходится жилье. Затем идут продукты, медицинские услуги и ЖКХ.

На первом месте рейтинга расположилась Москва. Дорогим городом её назвали 53% респондентов. На втором месте расположился Ростов-на-Дону. О дороговизне жизни в городе высказались 50% опрошенных.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае оборот ювелирного рынка увеличился на 10%. Суммарно жители Кубани в 2022 году потратили на украшения 6,2 млрд рублей.

* — опрос проводился с 5 июня по 7 сентября 2023 года среди экономически-активного населения. Участие в нем приняли около 500 человек.