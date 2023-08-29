В Краснодаре в пострадавшем от взрыва доме на улице Клинической восстановили крышу

В мэрии Краснодара рассказали, что в многоэтажке на улице Клинической восстановили разрушенные конструкции и кровлю

Предыстория: В пятиэтажке по улице Клинической 24 мая около 17:20 произошел взрыв . Из дома эвакуировали 45 человек. На месте происшествия ввели локальный режим ЧС. В краевом СК рассказали, что 31-летняя женщина, вернувшись домой, почувствовала запах газа. После того, как она вошла в квартиру, произошел взрыв.

Мэрия Краснодара 28 августа сообщила , что на крыше пятиэтажки установили гидроизоляционную плёнку, завершили монтаж металлопрофиля, снегозадержателей, ограждений и ливнестоков. В подъезде и в пострадавших квартирах на пятом этаже восстановили фасады и внутренние перегородки, вставили новые окна.

«Необходимо оперативно завершать восстановление дома, поскорее приступить к установке и запуску внутридомовых сетей. Надеюсь, все понимают, что скорость не должна сказываться на качестве», — отметил глава Краснодара Евгений Наумов.

По словам замдиректора департамента строительства Александра Мадовского, на объекте идёт подготовка к устройству инженерных сетей и отделке квартир.

Напомним, что 26 мая в многоэтажке на улице Клинической восстановили газоснабжение после взрыва, однако в квартиры вернулись не все жильцы.