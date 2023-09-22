В Новороссийске остановили поставки дизельного топлива на экспорт

Отметим, накануне Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Но есть исключения. Под ограничения не подпадают поставки из РФ в ЕАЭС в рамках индикативных балансов или протоколов по межправсоглашениям, экспорт топлива по межправсоглашениям или в рамках гуманитарной помощи по решению правительства, транзит топлива, его поставки для воинских формирований РФ за пределами страны, а также топливо для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена. Постановление разместили на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с постановлением правительства РФ погрузка графиковых позиций под дизельное топливо евро 5 в портах Приморск и Новороссийск (продуктопроводы «Север» и «Юг») остановлена», — пояснил Демин.

С пятницы, 22 сентября, «Транснефть» остановила погрузку дизельного топлива на экспорт в порту Новороссийска, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Игоря Демина.

В пресс-службе Правительства добавили, что ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.

Юга.ру рассказывали, что за последний месяц в Краснодарском крае оптовые цены на топливо для аграриев выросли почти вдвое. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что проблема с наличием горюче-смазочных материалов может негативно сказаться на уборочной кампании и посеве озимых нескольких регионов.

При этом министр энергетики РФ Николай Шульгинов сказал, что на юге страны дефицит топлива во многом искусственный. По его словам, проблемы с ГСМ связаны не с логистикой, а с тем, что «кто-то пытается искусственно сыграть на ситуации».

После этого ФАС России заявила, что проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. Также за ситуацией с топливом поручили следить главам муниципалитетов Кубани.