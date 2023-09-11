Главам городов и районов Краснодарского края поручили следить за ценами и наличием топлива для транспорта

Главам муниципалитетов Краснодарского края поручили еженедельно мониторить наличие моторного топлива на заправках, а также его цен, объемов и остатков. О результатах они должны будут отчитываться в Минтэк, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

Также в министерстве добавили, что вопрос объема производства нефтепродуктов и их реализации обсуждали на совещании с УФАС по Краснодарскому краю. В ведомство передали материалы для принятия мер по контролю за повышением цены.

«По информации основных предприятий нефтепродуктообеспечения края, запасов топлива на нефтебазах в достаточном количестве. В третьей декаде августа наблюдались задержки по поставкам топлива по железной дороге, в том числе на дефиците топлива сказался массовый отток туристов»,— добавили в Минтэке.

Ранее Юга.ру писали, что 11 сентября в ФАС России сказали, что проанализируют цепочку формирования ценообразования на топливо. Кроме того, министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что ситуацию с дефицитом топлива на юге страны создали искусственно.