Росстат опубликовал данные о ценах на бензин. Среди южных регионов лидирует Крым
По данным Росстата, на АЗС Крыма самые высокие цены на топливо. Рассказываем о ситуации в южных регионах России
На сайте Росстата опубликованы данные о стоимости топлива на АЗС в регионах страны. Среди южных лидируют Крым и Севастополь. По данным ведомства, 11 сентября средняя цена на АИ-92 в Крыму составляла 57,2 рубля, в Севастополе — 57,13 рубля. Бензин марки АИ-95 стоил 64,15 рубля в среднем по Крыму и 64,29 — в Севастополе.
В Краснодарском крае по состоянию на 11 сентября Росстат оценил среднюю стоимость АИ-92 в 52,64 рубля. Цена АИ-95 — 58,16 рубля. В Ростовской области цены выше — 53,50 за литр АИ-92 и 59,19 за АИ-95. В Адыгее средняя цена литра АИ-92 составляла 52 рубля, а литр АИ-95 11 сентября стоил 57,43 рубля.
Читайте также:
Ситуацию с дизельным топливом (по данным на 11 сентября) в Росстате описали так:
- в Краснодарском крае — 61,13 рубля;
- в Адыгее — 60,1 рубля;
- в Крыму — 71,26 рубля;
- в Севастополе — 68,59 рубля;
- в Ростовской области — 63,44 рубля;
- в Ставропольском крае — 61,24 рубля.
Такие цены на топливо на заправках Краснодара 15 сентября:
Бензин марки АИ-92 на некоторых заправках города продают по 50 рублей за литр, в то же время есть АЗС со стоимостью 56,7 за литр. С маркой АИ-95 такая же ситуация, разброс цен — от 56,35 до 62,75 рубля за литр.
Судя по данным Росстата на 11 сентября, самый дорогой бензин марки АИ-92 в Чукотской автономной области — 63 рубля за литр. Самый дешевый — в Челябинской области — 49,99 рубля за литр.
Читайте также:
Напомним, главам городов и районов Краснодарского края поручили следить за ценами и наличием топлива для транспорта. Ранее Юга.ру писали, что 11 сентября в ФАС России сказали, что проанализируют цепочку формирования ценообразования на топливо. Кроме того, министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что ситуацию с дефицитом топлива на юге страны создали искусственно.