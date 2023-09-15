Росстат опубликовал данные о ценах на бензин. Среди южных регионов лидирует Крым

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Крым

Распечатать

  • Цены на АЗС Краснодара 15 сентября © фото Антона Быкова, Юга.ру
    Цены на АЗС Краснодара 15 сентября © фото Антона Быкова, Юга.ру

По данным Росстата, на АЗС Крыма самые высокие цены на топливо. Рассказываем о ситуации в южных регионах России

На сайте Росстата опубликованы данные о стоимости топлива на АЗС в регионах страны. Среди южных лидируют Крым и Севастополь. По данным ведомства, 11 сентября средняя цена на АИ-92 в Крыму составляла 57,2 рубля, в Севастополе — 57,13 рубля. Бензин марки АИ-95 стоил 64,15 рубля в среднем по Крыму и 64,29 — в Севастополе.

В Краснодарском крае по состоянию на 11 сентября Росстат оценил среднюю стоимость АИ-92 в 52,64 рубля. Цена АИ-95 — 58,16 рубля. В Ростовской области цены выше — 53,50 за литр АИ-92 и 59,19 за АИ-95. В Адыгее средняя цена литра АИ-92 составляла 52 рубля, а литр АИ-95 11 сентября стоил 57,43 рубля.

Читайте также:

Ситуацию с дизельным топливом (по данным на 11 сентября) в Росстате описали так:

  • в Краснодарском крае — 61,13 рубля;
  • в Адыгее — 60,1 рубля;
  • в Крыму — 71,26 рубля;
  • в Севастополе — 68,59 рубля;
  • в Ростовской области — 63,44 рубля;
  • в Ставропольском крае — 61,24 рубля.

Такие цены на топливо на заправках Краснодара 15 сентября:

Бензин марки АИ-92 на некоторых заправках города продают по 50 рублей за литр, в то же время есть АЗС со стоимостью 56,7 за литр. С маркой АИ-95 такая же ситуация, разброс цен — от 56,35 до 62,75 рубля за литр.

Судя по данным Росстата на 11 сентября, самый дорогой бензин марки АИ-92 в Чукотской автономной области — 63 рубля за литр. Самый дешевый в Челябинской области — 49,99 рубля за литр.

Читайте также:

Напомним, главам городов и районов Краснодарского края поручили следить за ценами и наличием топлива для транспорта. Ранее Юга.ру писали, что 11 сентября в ФАС России сказали, что проанализируют цепочку формирования ценообразования на топливо. Кроме того, министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что ситуацию с дефицитом топлива на юге страны создали искусственно.

Автомобили Краснодар Министерство энергетики РФ Росстат Севастополь Топливо Транспорт Цены

Новости

В Краснодаре из-за ремонта временно изменят схему движения восьми трамвайных маршрутов
Краснодарский край занял второе место в России по вводу жилья в 2023 году
Росстат опубликовал данные о ценах на бензин. Среди южных регионов лидирует Крым
Жители Геленджика останутся без воды еще на день
В парке «Краснодар» бесплатно покажут фильм «Чебурашка»
Адыгея и Ставропольский край впервые получат деньги на строительство модульных отелей

Лента новостей

Реклама на сайте