Росстат опубликовал данные о ценах на бензин. Среди южных регионов лидирует Крым

По данным Росстата, на АЗС Крыма самые высокие цены на топливо. Рассказываем о ситуации в южных регионах России

На сайте Росстата опубликованы данные о стоимости топлива на АЗС в регионах страны. Среди южных лидируют Крым и Севастополь. По данным ведомства, 11 сентября средняя цена на АИ-92 в Крыму составляла 57,2 рубля, в Севастополе — 57,13 рубля. Бензин марки АИ-95 стоил 64,15 рубля в среднем по Крыму и 64,29 — в Севастополе.

В Краснодарском крае по состоянию на 11 сентября Росстат оценил среднюю стоимость АИ-92 в 52,64 рубля. Цена АИ-95 — 58,16 рубля. В Ростовской области цены выше — 53,50 за литр АИ-92 и 59,19 за АИ-95. В Адыгее средняя цена литра АИ-92 составляла 52 рубля, а литр АИ-95 11 сентября стоил 57,43 рубля.

Ситуацию с дизельным топливом (по данным на 11 сентября) в Росстате описали так: в Краснодарском крае — 61,13 рубля;

в Адыгее — 60,1 рубля;

в Крыму — 71,26 рубля;

в Севастополе — 68,59 рубля;

в Ростовской области — 63,44 рубля;

в Ставропольском крае — 61,24 рубля.

Такие цены на топливо на заправках Краснодара 15 сентября:

Бензин марки АИ-92 на некоторых заправках города продают по 50 рублей за литр, в то же время есть АЗС со стоимостью 56,7 за литр. С маркой АИ-95 такая же ситуация, разброс цен — от 56,35 до 62,75 рубля за литр.

Судя по данным Росстата на 11 сентября, самый дорогой бензин марки АИ-92 в Чукотской автономной области — 63 рубля за литр. Самый дешевый — в Челябинской области — 49,99 рубля за литр.

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