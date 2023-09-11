Министр энергетики РФ назвал дефицит топлива на юге страны искусственным. ФАС заявила о проверке

Николай Шульгинов рассказал «РИА Новости», что на юге страны дефицит топлива во многом искусственный. Жители Кубани продолжают жаловаться на стоимость и отсутствие горюче-смазочных материалов

Журналисты Readovka 10 сентября написали, что жители Тбилисского района Краснодарского края жалуются на дефицит дизельного топлива и солярки.

«Кареты скорой помощи тоже жалуются — нечем заправляться. Нам приходиться закупать у «левых» втридорога — 60 руб/л. До дефицита они продавали чуть дешевле, чем заправки, а сейчас на заправках пусто. Вопрос тут еще в «чистоте» топлива, но выхода другого нет, скоро урожай», — приводит СМИ слова местного жителя.

«РИА Новости» 11 сентября опубликовало интервью с министром энергетики России Николаем Шульгиновым:

«Потребности внутреннего рынка в моторном топливе полностью обеспечены производством. Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации — закрывал заправки, создавая искусственный дефицит. Мы стараемся пресекать такие действия».

Утром 11 сентября ФАС России заявила, что проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива.