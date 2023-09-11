Министр энергетики РФ назвал дефицит топлива на юге страны искусственным. ФАС заявила о проверке

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Николай Шульгинов рассказал «РИА Новости», что на юге страны дефицит топлива во многом искусственный. Жители Кубани продолжают жаловаться на стоимость и отсутствие горюче-смазочных материалов

Журналисты Readovka 10 сентября написали, что жители Тбилисского района Краснодарского края жалуются на дефицит дизельного топлива и солярки.

«Кареты скорой помощи тоже жалуются — нечем заправляться. Нам приходиться закупать у «левых» втридорога — 60 руб/л. До дефицита они продавали чуть дешевле, чем заправки, а сейчас на заправках пусто. Вопрос тут еще в «чистоте» топлива, но выхода другого нет, скоро урожай», — приводит СМИ слова местного жителя.

«РИА Новости» 11 сентября опубликовало интервью с министром энергетики России Николаем Шульгиновым:

«Потребности внутреннего рынка в моторном топливе полностью обеспечены производством. Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации — закрывал заправки, создавая искусственный дефицит. Мы стараемся пресекать такие действия».

Утром 11 сентября ФАС России заявила, что проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива.

Читайте также:

«Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования», — сообщает ФАС.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае оптовые цены на топливо для аграриев за месяц выросли почти вдвое. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что проблема с наличием горюче-смазочных материалов может негативно сказаться на уборочной кампании и посеве озимых нескольких регионов.

В России начнут штрафовать водителей за езду на несезонной резине:

А представитель главы администрации Краснодарского края по взаимодействию с фермерскими хозяйствами Вячеслав Легкодух сказал, что на Кубани нет дефицита топлива, но аграрии столкнулись с необоснованным скачком цен на ГСМ.

Напомним, в августе Минэнерго объяснило, что проблемы с поставками ГСМ связаны с высокой загруженностью железных дорог на южном направлении в туристический сезон. Позже в ведомстве добавили, что регулярность поставок топлива на юг и топливообеспечение сельского хозяйства взяли на особый контроль.

Как писали Юга.ру, стоимость бензина марки Аи-95 25 августа впервые поднялась выше 72 тыс. рублей за тонну.

Автомобили Министерство энергетики РФ Сельское хозяйство Топливо Транспорт

Новости

Сочи и Анапа подвели итоги муниципальных выборов
В Краснодарском крае летом 2023 года отдохнули почти 10 млн человек
Краснодар вошел в тройку самых дорогих мегаполисов РФ по оценкам жителей
Министр энергетики РФ назвал дефицит топлива на юге страны искусственным. ФАС заявила о проверке
В Краснодаре отреставрировали фасад художественной школы имени Пташинского
В центре Краснодара трамваи встали из-за ДТП

Лента новостей

Реклама на сайте