Министр энергетики РФ назвал дефицит топлива на юге страны искусственным. ФАС заявила о проверке
Николай Шульгинов рассказал «РИА Новости», что на юге страны дефицит топлива во многом искусственный. Жители Кубани продолжают жаловаться на стоимость и отсутствие горюче-смазочных материалов
Журналисты Readovka 10 сентября написали, что жители Тбилисского района Краснодарского края жалуются на дефицит дизельного топлива и солярки.
«Кареты скорой помощи тоже жалуются — нечем заправляться. Нам приходиться закупать у «левых» втридорога — 60 руб/л. До дефицита они продавали чуть дешевле, чем заправки, а сейчас на заправках пусто. Вопрос тут еще в «чистоте» топлива, но выхода другого нет, скоро урожай», — приводит СМИ слова местного жителя.
«РИА Новости» 11 сентября опубликовало интервью с министром энергетики России Николаем Шульгиновым:
«Потребности внутреннего рынка в моторном топливе полностью обеспечены производством. Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации — закрывал заправки, создавая искусственный дефицит. Мы стараемся пресекать такие действия».
Утром 11 сентября ФАС России заявила, что проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива.
Читайте также:
«Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования», — сообщает ФАС.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае оптовые цены на топливо для аграриев за месяц выросли почти вдвое. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что проблема с наличием горюче-смазочных материалов может негативно сказаться на уборочной кампании и посеве озимых нескольких регионов.
В России начнут штрафовать водителей за езду на несезонной резине:
А представитель главы администрации Краснодарского края по взаимодействию с фермерскими хозяйствами Вячеслав Легкодух сказал, что на Кубани нет дефицита топлива, но аграрии столкнулись с необоснованным скачком цен на ГСМ.
Напомним, в августе Минэнерго объяснило, что проблемы с поставками ГСМ связаны с высокой загруженностью железных дорог на южном направлении в туристический сезон. Позже в ведомстве добавили, что регулярность поставок топлива на юг и топливообеспечение сельского хозяйства взяли на особый контроль.
Как писали Юга.ру, стоимость бензина марки Аи-95 25 августа впервые поднялась выше 72 тыс. рублей за тонну.