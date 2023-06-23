Из Сочи запустят круизы через Грузию и Израиль

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Круизный лайнер Astoria Grande © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA
    Круизный лайнер Astoria Grande © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA

Круизный лайнер, который курсирует из Сочи на курорты за границу, будет заходить в Грузию и Израиль

Круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий из Сочи в Турцию, с 22 июля будет заходить в порт в Грузии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкого оператора круизного отдыха Miray Cruises.

«Ключевые изменения в программе: теперь туры в Турцию, стартующие 22 и 29 июля, будут включать в себя Батуми (Грузия), а пассажиры декабрьского круиза в Александрию (Египет) также совершат остановку в израильском порту Ашдот и получат возможность посетить Иерусалим», — приводит агентство сообщение перевозчика.

Со 2 декабря, по данным СМИ, во время двухнедельного тура в Египет Astoria Grande будет заходить в израильский порт Ашдод. Уточняется, что для пассажиров лайнера визы в Грузию, Израиль и другие страны по пути следования не нужны.

Как ранее писали Юга.ру, круизный лайнер «Князь Владимир» начнет курсировать из Сочи в Абхазию в конце июня. А маршрут круизного теплохода «Пётр Великий» пройдёт через Сочи и Новороссийск.

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Из Сочи запустят круизы через Грузию и Израиль
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