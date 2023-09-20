Краснодарцы могут бесплатно побегать на стадионе «Динамо»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Для жителей Краснодара на стадионе «Динамо» ежедневно открыты беговые дорожки

Активист Виталий Черкасов рассказал в своем телеграм-канале, что жители Краснодара могут бесплатно бегать на стадионе «Динамо». Посещать специальные дорожки можно с 7:00 до 21:00.

Как рассказал Черкасов, чтобы бегать на стадионе, нужно оформить пропуск. Для этого необходимо получить справку об отсутствии противопоказаний для занятий спортом и прийти с паспортом к стойке администрации у главного входа.

Также активист поделился, что любителям бега нельзя пользоваться раздевалками и душем. Редакция Юга.ру пока не смогла подтвердить информацию у администрации стадиона. 

Как писали Юга.ру, стадион «Динамо» открыли после реконструкции 12 августа. Как это было можно прочитать в нашем материале.

Напомним, стадион «Динамо» в 2007 году признали аварийным. Городская администрация решила, что спортивный объект пора реконструировать. Фактически ремонтные работы начались только в сентябре 2012-го. 

Сроки многократно переносили, а из бюджета продолжали выделять деньги, чтобы наконец-то достроить стадион. По последним данным, стоимость реконструкции превысила 2 млрд рублей.

Краснодар Спорт Стадион «Динамо»

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