Краснодарцы могут бесплатно побегать на стадионе «Динамо»
Для жителей Краснодара на стадионе «Динамо» ежедневно открыты беговые дорожки
Активист Виталий Черкасов рассказал в своем телеграм-канале, что жители Краснодара могут бесплатно бегать на стадионе «Динамо». Посещать специальные дорожки можно с 7:00 до 21:00.
Как рассказал Черкасов, чтобы бегать на стадионе, нужно оформить пропуск. Для этого необходимо получить справку об отсутствии противопоказаний для занятий спортом и прийти с паспортом к стойке администрации у главного входа.
Также активист поделился, что любителям бега нельзя пользоваться раздевалками и душем. Редакция Юга.ру пока не смогла подтвердить информацию у администрации стадиона.
Как писали Юга.ру, стадион «Динамо» открыли после реконструкции 12 августа. Как это было можно прочитать в нашем материале.
Напомним, стадион «Динамо» в 2007 году признали аварийным. Городская администрация решила, что спортивный объект пора реконструировать. Фактически ремонтные работы начались только в сентябре 2012-го.
Сроки многократно переносили, а из бюджета продолжали выделять деньги, чтобы наконец-то достроить стадион. По последним данным, стоимость реконструкции превысила 2 млрд рублей.