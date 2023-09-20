Краснодарцы могут бесплатно побегать на стадионе «Динамо»

Активист Виталий Черкасов рассказал в своем телеграм-канале, что жители Краснодара могут бесплатно бегать на стадионе «Динамо». Посещать специальные дорожки можно с 7:00 до 21:00.

Как рассказал Черкасов, чтобы бегать на стадионе, нужно оформить пропуск. Для этого необходимо получить справку об отсутствии противопоказаний для занятий спортом и прийти с паспортом к стойке администрации у главного входа.

Также активист поделился, что любителям бега нельзя пользоваться раздевалками и душем. Редакция Юга.ру пока не смогла подтвердить информацию у администрации стадиона.