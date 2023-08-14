В Краснодаре масштабно открыли стадион «Динамо»

Состоялся краевой фестиваль «Сила в движении и единстве». На огромном экране показывали архивные фото стадиона, выступали хореографические и вокальные коллективы, в том числе Кубанский казачий хор, который развлекал зрителей песнями, танцами и трюками.

На масштабный спортивный праздник съехались спортсмены и представители власти разных уровней. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал объект не просто стадионом, а настоящим домом спорта. Он также пообещал, что на его территории в скором времени появятся парк и спортивные плоскостные сооружения.

Работали спортивно-развлекательные площадки, прошли мини-турниры по воркауту, паркуру, футболу, баскетболу, теннису, показательные выступления по боевым искусствам, легкой и тяжелой атлетике, художественной гимнастике, гандболу, флорболу (хоккей с мячом) и регби. Также в программе были детский забег на 400 и 800 метров, забег на выбывание, веселые старты, выставка мототехники, турниры по фиджитал-футболу, баскетболу, танцевальному спорту.

13 августа прошел открытый забег лоя всех желающих, дистанция составила 5 тыс. метров. Маршрут пролегал по улице Красной с разворотом по Гаврилова в сторону мэрии. В нем участвовали более 760 человек всех возрастов.

Напомним, стадион «Динамо» в 2007 году признали аварийным. Городская администрация решила, что спортивный объект пора реконструировать. Фактически ремонтные работы начались только в сентябре 2012-го.

Сроки многократно переносили, а из бюджета продолжали выделять деньги, чтобы наконец-то достроить стадион. По последним данным, стоимость реконструкции превысила 2 млрд рублей.