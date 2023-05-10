В аэропорту Краснодара начали строить новый транспортный узел

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Он станет частью мультимодального транспортного узла

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в Краснодаре приступили к строительству транспортного узла. В проект входит новый аэропорт.

«Люди, прилетая в город, не должны долго искать и выдумывать, как им добраться в наш исторический центр или до побережья. Всё должно быть интуитивно понятно и удобно», — добавил Наумов. 

  • © Рендеры нового аэропорта, t.me/emnaumov
    © Рендеры нового аэропорта, t.me/emnaumov
  • © Рендеры нового аэропорта, t.me/emnaumov
    © Рендеры нового аэропорта, t.me/emnaumov

Напомним, в Краснодаре хотят создать мультимодальный транспортный узел. Этот проект организует компания, управляющая аэропортами в Краснодаре, Анапе и Сочи («Аэродинамика»), совместно с администрациями Краснодарского края и Краснодара.

Ключевой деталью проекта стал новый аэропорт. Его построят в 3 км от нынешнего, ближе к существующей взлетно-посадочной полосе — там, где сейчас располагается новая аварийно-спасательная станция. 

Площадь терминала составит 83 тыс. кв. метров. Новый аэровокзальный комплекс будет оснащен 10 телетрапами для перехода из терминала в самолет. Внутри терминала будет 40 стоек регистрации, 9 линий входного досмотра и 5 лент выдачи багажа. Проект аэропорта Главгосэкспертиза одобрила в 2022 году.

Аэропорты Краснодар Строительство

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В аэропорту Краснодара начали строить новый транспортный узел

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