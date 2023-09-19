В ресторанах РФ ожидают рост цен. Рестораторы Сочи и Краснодара объясняют прогноз сезонностью и сменой поставщиков

Федеральные СМИ и отраслевые эксперты в сентябре сообщили о предстоящем росте цен в меню ресторанов России. Юга.ру узнали о ситуации в Краснодарском крае

На сайте «Известий» 14 сентября вышел материал о том, что российские рестораны готовятся к возможному поднятию цен в меню этой осенью. О том, что стоимость позиций может вырасти на 15-20%, изданию рассказали опрошенные представители отрасли.

Юга.ру узнали, что происходит на рынке Краснодарского края. Вот, что нам рассказал управляющий ресторанами в Сочи Владислав Евдокимов: «Если мы говорим про недели три последние, это курица, это свинина. С мясом произошли определенные подорожания. С чем это связано — птичий грипп был, были ситуации, что приходилось уничтожать мясо, соответственно, цены росли. В рамках рынка этой продукции стало меньше, вследствие этого происходит измнение в цене. Логистические цепочки тоже подорожали, потому что у нас и топливо выросло, и техобслуживание, инфляция, все снежным комом. Если говорить про последнюю новость, то это связано в первую очередь с курсом и сезонностью. Сезон овощей и фруктов закончился, это естественный период, когда цены поднимаются ».

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Владислав отметил, что цены в меню последний раз поднимали в начале СВО: «Мы заложили процент тогда, понимая, что цены будут еще вверх идти, а они с пика падают вниз. То есть, СВО началась, у нас средняя себестоимость была 25%, потом мы держим эти цены, а у нас себестоимость упала до 21%. То есть, рентабельность выросла». О том, ощущает ли бизнес подорожание продуктов и стоимости логистических услуг, Юга.ру спросили и у совладелицы сети ресторанов в Краснодаре. Вот, что рассказала Эленика Корелова: «По поводу роста цен на входящее сырье, продукты в стоимости растут ежегодно, но в последнее время [с начала года — прим. ред.] очень сложно даже предсказать тренд и предугадать заранее возможную ситуацию на рынке. Мы всегда держим руку на пульсе, на еженедельной основе мониторим цены у поставщиков и лавируем в этом как можем, чтобы сдерживать рост цен на блюда в наших заведениях.

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Мы мониторим рынок и ищем новых поставщиков, но делаем это осторожно, чтобы ни в коем случае не потерять в качестве продукта. Бывает рост цен стихийный и быстрый, а потом все снова возвращается на круги своя. Например, резко поднялась цена на апельсины, а у нас каждый день ребята потоком продают фреши и бамбл. Мы поняли, что поднимать цену не можем, просто приняли решение ждать, когда цена снова вернется в норму. Спустя две недели так и случилось. Каждую ситуацию рассматриваем индивидуально. Нам очень важно дать хорошее качество гостю и сохранить адекватную стоимость».