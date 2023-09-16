В трех районах Краснодарского края снова обнаружили животных и продукты с африканской чумой свиней
Оперштаб Кубани сообщил об объектах, зараженных АЧС в трех районах региона
Специалисты выявили новые объекты, зараженные АЧС, 15 сентября, сообщает оперштаб Краснодарского края. По его данным, в Калининском районе в лесопосадке на территории Куйбышевского поселения обнаружили два трупа свиней и свиные продукты убоя от третьей особи. Все биологические отходы уничтожены, проведена дезинфекция.
Специалист рассказал:
Второй случай зафиксировали в одной из столовых станицы Еремизино-Борисовская Тихорецкого района. Там нашли больше 50 кг свинины в полутушах, инфицированные вирусом АЧС. Вся продукция выработана «Агрокомплексе» имени Н. И. Ткачёва и подлежит уничтожению.
Третий случай зарегистрировали в распределительном центре «Новороссийск» фирмы «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачёва. Там нашли полуфабрикаты из свинины, инфицированной вирусом АЧС.
Напомним, в оперштабе Краснодарского края 7 сентября сообщили, что в регионе зарегистрировали уже три очага с африканской чумой свиней. Позже стало известно, что в магазине на улице Уральской в Краснодаре обнаружили продукцию с ДНК вируса африканской чумы свиней.