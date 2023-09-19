УФАС Краснодарского края проверит обоснованность цен на топливо в регионе
В Министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края заявили, что передали материалы по ситуации с топливом сотрудникам ФАС региона для проверки
В оперативном штабе Краснодарского края 19 сентября рассказали, что Краснодарское УФАС России проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. Такое поручение ведомство получило из центрального аппарата по итогам Штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов.
Напомним, Юга.ру писали, что 11 сентября ФАС России заявила, что проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива.
«Краснодарское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.
Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю», — сообщает оперштаб.
Недавно главам муниципалитетов Кубани поручили следить за ситуацией с топливом. В оперштабе 19 сентября сообщили, что, по данным Министерства ТЭК и ЖКХ, на основе собранной информации сделали выводы.
В сообщении указано, что «в августе-сентябре были задержки по поставкам топлива по железной дороге, что в дальнейшем приводило к перебоям в поставках на АЗС. В том числе, на дефицит топлива сказался массовый отток туристов из-за резкого роста спроса».
Там также сообщили, что, по данным от основных предприятий нефтепродуктообеспечения края — запасов топлива на нефтебазах в достаточном количестве. А временное отсутствие топлива на некоторых АЗС объяснили отпуском суточного потребления в первой половине дня. По мнению министерства, далее следует ожидание дополнительной доставки на конкретную АЗС.
Как недавно писали Юга.ру, в Краснодарском крае оптовые цены на топливо для аграриев за месяц выросли почти вдвое. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что проблема с наличием горюче-смазочных материалов может негативно сказаться на уборочной кампании и посеве озимых нескольких регионов.