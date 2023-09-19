УФАС Краснодарского края проверит обоснованность цен на топливо в регионе

В Министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края заявили, что передали материалы по ситуации с топливом сотрудникам ФАС региона для проверки

В оперативном штабе Краснодарского края 19 сентября рассказали, что Краснодарское УФАС России проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. Такое поручение ведомство получило из центрального аппарата по итогам Штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов.

Напомним, Юга.ру писали, что 11 сентября ФАС России заявила, что проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива.

«Краснодарское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.

Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю», — сообщает оперштаб.