Фестиваль адыгейского сыра посетили 36 тысяч человек. Организаторы обещают расширить площадку в ближайшие годы

Адыгея

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  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

XII Фестиваль адыгейского сыра и традиционной культуры посетили 36 тыс. человек за два дня

16-17 сентября на Даховской поляне у хребта Уна-Коз — в 45 км южнее Майкопа — состоялся XII Фестиваль адыгейского сыра. Его посетили тысячи гостей, а сыроделы разных регионов республики представили свою продукцию. Также на фестивале установили рекорд по одновременному поеданию адыгейского сыра — в флешмобе участвовали 254 гостя, которые ели кусочки сыра по 70-100 грамм.

На фестивале в 2022-м:

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что за 2022 год производство сыров и сырных продуктов в Адыгее выросло на 20% и составило 26 тысяч тонн. Он добавил, что «продукция идёт на прилавки местных магазинов и востребована в других регионах страны, и даже заграницей».

  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

После окончания события глава республики заявил, что этот фестиваль посетили 36 тыс. человек. По его же словам, фестиваль 2022 года посетили около 30 тыс. гостей.

В связи с растущей популярностью фестиваля Кумпилов и председатель комитета по туризму Ибрагим Билимготов заявили, что в ближайшие годы фестиваль планируют проводить на Дегуакской поляне. Перенос на большую площадь позволит принимать больше гостей и сыроделов, но для этого требуется обустроить инфраструктуру.

  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Сыр преткновения:

Поскольку Фестиваль адыгейского сыра посвящен не только традиционному продукту, но и культуре народов, населяющих Адыгею, программа включала выступления народных ансамблей и демонстрацию национальных костюмов. По задумке организаторов, такой подход популяризирует традиционную адыгскую культуру и привлекает интерес к региону.

  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
  • Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра 16 сентября 2023 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Об этом говорил и министр экономического развития Адыгеи Заур Шеуджен. Он объяснил, что фестиваль призван помочь не сельскому хозяйству, которое и так лидирует с 17% валового регионального продукта. По словам Шеуджена, праздник должен повысить туристическую привлекательность Адыгеи, поскольку «сегодня в экономических показателях туризм занимает не такое видное место, как нам хотелось бы — всего лишь проценты».

Напомним, в 2020 году сыроделы республики добились запрета на использование бренда «Адыгейский сыр» компаниями из других регионов. Тогда же адыгейский сыр признали одним из лучших продуктов в России.

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