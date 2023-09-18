XII Фестиваль адыгейского сыра и традиционной культуры посетили 36 тыс. человек за два дня

16-17 сентября на Даховской поляне у хребта Уна-Коз — в 45 км южнее Майкопа — состоялся XII Фестиваль адыгейского сыра. Его посетили тысячи гостей, а сыроделы разных регионов республики представили свою продукцию. Также на фестивале установили рекорд по одновременному поеданию адыгейского сыра — в флешмобе участвовали 254 гостя, которые ели кусочки сыра по 70-100 грамм.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал , что за 2022 год производство сыров и сырных продуктов в Адыгее выросло на 20% и составило 26 тысяч тонн. Он добавил, что «продукция идёт на прилавки местных магазинов и востребована в других регионах страны, и даже заграницей».

После окончания события глава республики заявил, что этот фестиваль посетили 36 тыс. человек. По его же словам, фестиваль 2022 года посетили около 30 тыс. гостей.

В связи с растущей популярностью фестиваля Кумпилов и председатель комитета по туризму Ибрагим Билимготов заявили, что в ближайшие годы фестиваль планируют проводить на Дегуакской поляне. Перенос на большую площадь позволит принимать больше гостей и сыроделов, но для этого требуется обустроить инфраструктуру.