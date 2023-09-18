Власти Кисловодска сообщили о почти стопроцентной рекордной загрузке санаториев до декабря

Ставропольский край

Распечатать

  • Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой
    Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой

Приобрести путевку в одно из 49 оздоровительных учреждений Кисловодска можно только с первых чисел декабря

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своем телеграм-канале рассказал, что почти все места в номерах санаториев и отелей забронированы до декабря.

«В санаториях и гостиницах города-курорта Кисловодска на протяжении нескольких месяцев сохраняется стопроцентная загрузка номерного фонда. Приобрести путевку в один из 49 оздоровительных учреждений Кисловодска можно только с первых чисел декабря», — написал глава администрации.

Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:

По его словам, январские дни новогодних праздников в большинстве санаториев уже находятся на брони. Моисеев также сообщил, что «число желающих отдохнуть в коллективных средствах размещения бьет все рекорды».

Ежедневно на курорте в санаториях и гостиницах находятся около 17 тыс. человек, с учетом частного сектора — больше 27 тыс. отдыхающих.

Как писали Юга.ру, в Кисловодске создадут особую экономическую зону «Солнечная долина». Туда планируют привлечь 70 миллиардов частных инвестиций.

Также недавно стало известно, что Адыгея и Ставропольский край впервые получат средства на строительство модульных отелей. Правительство Рф профинансирует регионы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Здоровье Кисловодск Курорты и туризм отдых

Новости

В Краснодаре симфонический оркестр исполнит хиты «Короля и Шута»
В Геленджике в разгар бархатного сезона покажут уличные представления
Жителей Краснодарского края приглашают подавить виноград, как Адриано Челентано
В Краснодаре подрядчик не успел реконструировать трамвайный узел в срок
Дольщица снесенного в Геленджике дома вышла на голодовку у стен администрации Краснодарского края
Фестиваль адыгейского сыра посетили 36 тысяч человек. Организаторы обещают расширить площадку в ближайшие годы

Лента новостей

Как рубят деревья и рушат надгробия на Всесвятском кладбище Краснодара
14 сентября, 14:41
Как рубят деревья и рушат надгробия на Всесвятском кладбище Краснодара
Праздник кубанского риса
16 сентября, 18:40 Реклама
Праздник кубанского риса
Ростсельмаш представил под Краснодаром лучшую технику для уборки урожая
Премьера мюзикла, психологический стендап, симфонический Майкл Джексон
15 сентября, 08:15
Премьера мюзикла, психологический стендап, симфонический Майкл Джексон
7 главных культурных событий осени в Краснодаре

Реклама на сайте