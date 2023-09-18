Власти Кисловодска сообщили о почти стопроцентной рекордной загрузке санаториев до декабря
Приобрести путевку в одно из 49 оздоровительных учреждений Кисловодска можно только с первых чисел декабря
Мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своем телеграм-канале рассказал, что почти все места в номерах санаториев и отелей забронированы до декабря.
«В санаториях и гостиницах города-курорта Кисловодска на протяжении нескольких месяцев сохраняется стопроцентная загрузка номерного фонда. Приобрести путевку в один из 49 оздоровительных учреждений Кисловодска можно только с первых чисел декабря», — написал глава администрации.
Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:
По его словам, январские дни новогодних праздников в большинстве санаториев уже находятся на брони. Моисеев также сообщил, что «число желающих отдохнуть в коллективных средствах размещения бьет все рекорды».
Ежедневно на курорте в санаториях и гостиницах находятся около 17 тыс. человек, с учетом частного сектора — больше 27 тыс. отдыхающих.
Как писали Юга.ру, в Кисловодске создадут особую экономическую зону «Солнечная долина». Туда планируют привлечь 70 миллиардов частных инвестиций.
Также недавно стало известно, что Адыгея и Ставропольский край впервые получат средства на строительство модульных отелей. Правительство Рф профинансирует регионы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».