Власти Кисловодска сообщили о почти стопроцентной рекордной загрузке санаториев до декабря

Приобрести путевку в одно из 49 оздоровительных учреждений Кисловодска можно только с первых чисел декабря

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своем телеграм-канале рассказал, что почти все места в номерах санаториев и отелей забронированы до декабря.

«В санаториях и гостиницах города-курорта Кисловодска на протяжении нескольких месяцев сохраняется стопроцентная загрузка номерного фонда. Приобрести путевку в один из 49 оздоровительных учреждений Кисловодска можно только с первых чисел декабря», — написал глава администрации.