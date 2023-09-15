Адыгея и Ставропольский край впервые получат деньги на строительство модульных отелей

Правительство РФ выделит средства на строительство модульных отелей в Адыгее и Ставропольском крае

Адыгея и Ставропольский край впервые получат средства на строительство модульных отелей. Правительство Росссии профинансирует регионы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Всего по этой программе деньги получат 13 регионов. В пресс-службе Минэк сообщили, что дополнительные средства позволят реализовать в этих субъектах 74 проекта и создать почти 2 тысячи новых номеров.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сказал, что модульные отели планируют строить рядом с крупными гостиницами и популярными туристическими местами.

«Для Адыгеи — это Майкопский район. Модульные отели будут построены в шаговой доступности от наших главных достопримечательностей», — добавил Кумпилов.

Ранее Юга.ру писали, что в Ставропольском крае ищут инвесторов для строительства 17 глэмпингов. Проект оценили в 1 млрд рублей.