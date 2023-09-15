В Краснодарском крае цены в новостройках за лето выросли на 11-12% — эксперты

Представители сферы недвижимости рассказали, что в среднем в Краснодарском крае стоимость жилья на первичном рынке за лето 2023 года выросла на 11-12%

Как ранее писали Юга.ру, Краснодарский край занял второе место в России по объему ввода жилья. По данным Росстата, в регионе с начала 2023 года ввели в эксплуатацию 4 776 тыс. кв. метров жилья.

Юга.ру спросили у экспертов отрасли, как обстоят дела с ценами на недвижимость на Кубани.

«Этим летом рынок недвижимости Краснодарского края был очень живым и активным, никаких падений мы не наблюдали. Поднятие ключевой ставки, вопреки ожиданиям, не уменьшило спрос, а, наоборот, подстегнуло его. Те, кто еще сомневался, пришли получать банковское одобрение на ипотеку, чтобы успеть до повышения ставок», — рассказала Юлия Усачева, генеральный директор АН «Городской риэлторский центр».