В Краснодарском крае цены в новостройках за лето выросли на 11-12% — эксперты
Представители сферы недвижимости рассказали, что в среднем в Краснодарском крае стоимость жилья на первичном рынке за лето 2023 года выросла на 11-12%
Как ранее писали Юга.ру, Краснодарский край занял второе место в России по объему ввода жилья. По данным Росстата, в регионе с начала 2023 года ввели в эксплуатацию 4 776 тыс. кв. метров жилья.
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«Этим летом рынок недвижимости Краснодарского края был очень живым и активным, никаких падений мы не наблюдали. Поднятие ключевой ставки, вопреки ожиданиям, не уменьшило спрос, а, наоборот, подстегнуло его. Те, кто еще сомневался, пришли получать банковское одобрение на ипотеку, чтобы успеть до повышения ставок», — рассказала Юлия Усачева, генеральный директор АН «Городской риэлторский центр».
По ее данным, в основном люди вкладывают средства в новостройки, так как на них еще действуют льготные ипотечные программы. На фоне обсуждений, что эти программы могут быть свернуты, спрос на строящиеся объекты стал достигать ажиотажных значений. Эксперт добавила, что активны покупатели в Краснодаре и курортных городах — Сочи, Анапе, Геленджике.
«Если говорить по цифрам, то на первичном рынке за лето произошел рост цен примерно на 11-12%. На вторичном рынке в целом прироста не было, но росли цены на отдельные категории жилья — это наиболее приобретаемые однокомнатные квартиры и студии. Рост на них составил примерно 10%», — рассказала Усачева.
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«Сейчас в целом на рынке недвижимости Сочи определенное затишье. Ажиотажа нет и это в определенной степени хорошо, так как покупатель может торговаться, может спокойно повыбирать объект».
По данным брокера, схема, когда любая квартира в Сочи через полгода-год стоит на миллион больше, уже не работает. Он рассказал, что сейчас наиболее привлекательными объектами для инвестиций являются лоты в горах и объекты на береговой линии, пригодные для посуточной аренды. Такие лоты наряду с глэмпингами и эко-поселками приносят самый высокий доход от аренды своим владельцам, считает эксперт.
Напомним, Краснодарский край занял третье место в РФ по спросу на ипотеку у самозанятых, такой вывод сделали аналитики.