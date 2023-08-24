Краснодарцу нужно почти 8 лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке — аналитики

Эксперты подсчитали, что в среднем на первоначальный взнос по ипотеке краснодарцам придется копить почти 8 лет

Аналитики агентства AGM подсчитали, сколько придется копить жителям Краснодара на первоначальный взнос по ипотеке. При условии, что человек зарабатывает 50 тыс. рублей в месяц и тратит деньги на аренду, копить придется 7,7 лет.

Этот срок значительно снизится, если жить в своей квартире. Тогда откладывать деньги придется всего 2,5 года.

На покупку двухкомнатной квартиры в ипотеку, человеку, живущему в съемном жилье, придется копить 11,8 лет, на трехкомнатную — 15,9 лет. Если не тратить деньги на съемное жилье, то время сокращается до 3,8 и 5,3 лет соответственно.

Дольше краснодарцев будут копить жители Ростова. Там на взнос по однокомнатной квартире при условии дополнительной аренды придется откладывать 10 лет. Для покупки двухкомнатной квартиры нужно будет копить 13 лет.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодар стал лидером в РФ по скорости роста цен на недвижимость. В среднем квадратный метр в новостройках краевой столицы оценивается в 142 тыс. рублей.