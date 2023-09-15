Краснодарский край занял второе место в России по вводу жилья в 2023 году

Кубань вошла в лидеры по объему ввода жилья за восемь месяцев 2023 года

Краснодарский край стал одним из лидеров в России по количеству введенных квадратных метров жилья. Субъект занял второе место в списке Росстата, уступив Московской области.

Согласно документу, с января по август 2023 года на Кубани ввели 4 776 тыс. кв. метров жилья. В Московской области ввели 7 988 тыс. кв. метров, а в Москве 4 044 тыс. кв. метров.

Также в Москве и Краснодарском крае зафиксировали наибольший объем введенных площадей ИЖС. В столице России введено 5 697 тыс. кв. метров, а на Кубани 2 878 тыс. кв. метров.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край занял первое место в рейтинге регионов РФ с самой недоступной ипотекой. Аналитики посчитали, что в среднем на первоначальный взнос по ипотеке краснодарцам придется копить почти 8 лет.