В Сочи продают более 500 квартир дороже 50 млн рублей. Есть однокомнатные

Более 500 апартаментов стоимостью от 50 млн рублей продают в Сочи. Половина из них однокомнатные

«Городской риэлторский центр» Сочи в августе проанализировал рынок недвижимости курорта и выяснил, что 519 апартаментов в городе продаются по цене от 50 млн рублей. Из них 282 объекта — однокомнатные.

Еще 187 объектов от 50 млн рублей представлены со свободной планировкой. Всего в Сочи сейчас продают 5,45 тысяч квартир в новостройках. Основная часть приходится на студии и однокомнатные объекты.

Это жилье из категории бизнес-класса. В таких жилых комплексах нет квартир площадью 18-22 кв. метра, рассказала гендиректор «Городского риэлторского центра» Юлия Усачева. Также, по её словам, в домах должно быть не больше 400-500 квартир. В таком ЖК должна быть закрытая территория, консьерж, детская площадка, а рядом хорошая инфраструктура, добавила Усачева.

Как писали Юга.ру, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке, кранодарцу в среднем нужно копить около семи лет. Столько времени уйдет, если человек тратит деньги на съемное жилье и зарабатывает не менее 50 тыс. рублей в месяц.