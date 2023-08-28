В Сочи продают более 500 квартир дороже 50 млн рублей. Есть однокомнатные

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Более 500 апартаментов стоимостью от 50 млн рублей продают в Сочи. Половина из них однокомнатные

«Городской риэлторский центр» Сочи в августе проанализировал рынок недвижимости курорта и выяснил, что 519 апартаментов в городе продаются по цене от 50 млн рублей. Из них 282 объекта — однокомнатные.

Еще 187 объектов от 50 млн рублей представлены со свободной планировкой. Всего в Сочи сейчас продают 5,45 тысяч квартир в новостройках. Основная часть приходится на студии и однокомнатные объекты.

Это жилье из категории бизнес-класса. В таких жилых комплексах нет квартир площадью 18-22 кв. метра, рассказала гендиректор «Городского риэлторского центра» Юлия Усачева. Также, по её словам, в домах должно быть не больше 400-500 квартир. В таком ЖК должна быть закрытая территория, консьерж, детская площадка, а рядом хорошая инфраструктура, добавила Усачева.

Как писали Юга.ру, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке, кранодарцу в среднем нужно копить около семи лет. Столько времени уйдет, если человек тратит деньги на съемное жилье и зарабатывает не менее 50 тыс. рублей в месяц. 

Жилье Недвижимость Сочи

Новости

Вышел первый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе
В Сочи продают более 500 квартир дороже 50 млн рублей. Есть однокомнатные
Фирма из Ставропольского края купила за один евро российские активы Heineken
Краснодарский край занял 15 место в рейтинге рынка труда — РИА Новости
Нападающий ФК «Краснодар» будет играть за греческий клуб
Краснодарцы жалуются на ежедневную пробку из-за нового светофора на улице Дорожной

Лента новостей

«Очередное набивание карманов»
25 августа, 15:42
«Очередное набивание карманов»
Нужен ли Новороссийску курортный сбор и на что потратить деньги — мнения жителей
В кинотеатрах России с 9 сентября будут показывать «Барби»
25 августа, 20:05
В кинотеатрах России с 9 сентября будут показывать «Барби»
Возможно, в Краснодаре тоже
Краснодарцу нужно почти 8 лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке
24 августа, 15:38
Краснодарцу нужно почти 8 лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Реклама на сайте